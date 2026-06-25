Gia Lai: Cấp 1.200 cây mắc ca trồng xen canh vườn cà phê

(GLO)- Trong khuôn khổ Dự án Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng (SAFE) Việt Nam, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai vừa cấp hơn 1.200 cây mắc ca cho 6 hộ dân tại 2 xã Kon Gang và Kbang trồng xen trong vườn cà phê, tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Huỳnh Việt Hùng hướng dẫn kỹ thuật trồng mắc ca xen canh trong vườn cà phê cho người dân. Ảnh: N.D

Mô hình trồng mắc ca xen canh trong vườn cà phê thuộc Dự án SAFE được triển khai trên diện tích 10 ha tại xã Kon Gang và Kbang. Mỗi xã có 3 hộ tham gia được hỗ trợ 200 cây/hộ với 3 giống mắc ca khác nhau gồm OC205, QN1 và A38 phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng các địa phương.

Trong quá trình thực hiện mô hình, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông tỉnh thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ trồng, chăm sóc đảm bảo tỷ lệ cây sống… Đây là giải pháp giúp nông dân nhanh chóng tiếp cận để tuân thủ quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) trong những năm tới.