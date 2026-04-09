Kiểm soát mật độ chăn nuôi để phát triển bền vững

(GLO)- Quy định mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026-2030 do UBND tỉnh Gia Lai ban hành tại Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND ngày 13-3-2026 và có hiệu lực từ ngày 26-3-2026 nhằm kiểm soát quy mô đàn vật nuôi gắn với quỹ đất và năng lực môi trường.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Đoàn Ngọc Có - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về những nội dung cốt lõi và định hướng triển khai quy định này.

* Thưa ông, vì sao tỉnh cần quy định cụ thể mật độ chăn nuôi giai đoạn 2026-2030?

Ông Đoàn Ngọc Có. Ảnh: T.L - Ngày 11-12-2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Luật giao quyền cho UBND cấp tỉnh quy định mật độ chăn nuôi dựa trên quỹ đất, chiến lược phát triển, trình độ công nghệ và điều kiện môi trường sinh thái. Do đó, việc ban hành quy định mật độ chăn nuôi là cơ sở để các địa phương quy hoạch, định hướng phát triển phù hợp thực tiễn, đồng bộ với chiến lược của tỉnh; hướng tới chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Quy định cũng nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các vùng còn quỹ đất nông nghiệp, từng bước chuyển chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình trang trại, đưa hoạt động chăn nuôi ra khỏi khu vực nội thành và nơi đông dân cư. Qua đó, giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi, nhất là tại những nơi đất nông nghiệp hạn chế. Đây đồng thời là cơ sở thực hiện Kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội. Việc quy định mật độ ở cấp tỉnh (không áp dụng ở cấp xã) cũng giúp tận dụng hiệu quả quỹ đất xấu, xa khu dân cư; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kiểm soát quy mô đàn vật nuôi phù hợp định hướng phát triển lâu dài.

* Quy định này được xây dựng trên cơ sở thực tiễn như thế nào, thưa ông?

- Ngành chăn nuôi của tỉnh đang chuyển dịch mạnh từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết. Giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,5%/năm; riêng năm 2025 đạt 6,2%, chiếm hơn 27% trong cơ cấu ngành nông - lâm - thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 268 dự án đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi; trong đó, 173 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 95 dự án đang đề xuất. Có 73 dự án đã đi vào hoạt động với tổng đàn 74.771 con bò, 667.469 con heo và hơn 2 triệu con gia cầm. Nếu không quản lý tốt, việc phát triển nhanh quy mô chăn nuôi sẽ gây áp lực lớn lên môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc ban hành quy định mật độ chăn nuôi là cần thiết, phù hợp với Luật Chăn nuôi năm 2018, Luật sửa đổi năm 2025, Nghị định số 32/2026/NĐ-CP và Thông tư số 94/2025/TT-BNNMT.

Một trang trại chăn nuôi heo ở xã Hòa Hội. Ảnh: T.L

* Theo ông, việc quy định mật độ chăn nuôi sẽ tác động như thế nào đến phát triển ngành, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường?

- Quy định này không tạo rào cản mà góp phần định hướng ngành chăn nuôi phát triển bền vững, đồng bộ với quy hoạch của tỉnh. Hiện mật độ chăn nuôi toàn tỉnh là 0,54 đơn vị vật nuôi/ha; nếu tính cả các dự án đã có chủ trương đầu tư là 0,85 đơn vị/ha. Theo kế hoạch, đến năm 2030, mật độ dự kiến đạt 1,33 đơn vị/ha, vẫn thấp hơn mức tối đa 1,5 đơn vị/ha theo quy định. Điều này tạo dư địa để phát triển chăn nuôi trang trại, công nghiệp; đồng thời giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Khi mật độ đạt ngưỡng tối đa, tỉnh sẽ dừng thu hút dự án chăn nuôi mới, đồng thời giảm dần chăn nuôi nông hộ, chuyển sang chăn nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Qua đó, vừa kiểm soát ô nhiễm môi trường, phòng - chống dịch bệnh, vừa tạo việc làm, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo phát triển bền vững.

Tỉnh sẽ triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông hộ áp dụng công nghệ mới trong chăn nuôi. Ảnh: M.T

* Ngành nông nghiệp sẽ triển khai những giải pháp gì để quy định sớm đi vào cuộc sống, thưa ông?

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 11/2026/QĐ-UBND, đồng thời xây dựng Kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Nội dung bao gồm phát triển đàn và giống vật nuôi; sản xuất thức ăn; giết mổ tập trung; chế biến sâu sản phẩm chăn nuôi; xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn; sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; phát triển thuốc thú y, thiết bị phụ trợ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định vùng chăn nuôi, vùng nuôi chim yến; xây dựng đề án phát triển nông nghiệp đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; triển khai các chính sách hỗ trợ tiêm phòng vắc xin, phòng - chống dịch bệnh, phát triển giống, hỗ trợ doanh nghiệp và nông hộ áp dụng công nghệ mới. Với các giải pháp đồng bộ, chúng tôi kỳ vọng quy định này sẽ góp phần giúp ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân.

* Xin cảm ơn ông!