Hội Chữ thập đỏ Gia Lai trao 400 suất quà Tết cho người dân các xã phía Tây

(GLO)- Ngày 22 và 23-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với các xã Đak Rong, Tơ Tung, Ya Ma và Đak Song tổ chức chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026.

z7459771663533-bbf14f43a9343b1e2beba349db7dfe79.jpg
Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quà cho bà con xã Tơ Tung. Ảnh: CTV

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao 400 suất quà Tết Nhân ái cho người dân 4 xã (mỗi xã 100 suất). Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, trong đó có 100.000 đồng tiền quà và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí chương trình là 240 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động.

Đối tượng nhận quà của chương trình là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2025 và nhóm những người dễ bị tổn thương khác như: phụ nữ, trẻ em mồ côi, người già neo đơn…

