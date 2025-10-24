Gia Lai: Tặng xe lăn, xe lắc cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)-Ngày 23 và 24-10, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai (cơ sở 1) đã trao 10 xe lăn và 5 xe lắc cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn ở phía Đông tỉnh.

Số xe trên do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ Y tế và Kỹ thuật cho Việt Nam, Lào và Campuchia hỗ trợ.

Toàn tỉnh được Trung ương Hội phân bổ 15 xe lăn và 10 xe lắc, trị giá 1,5 triệu đồng mỗi xe lăn và 6 triệu đồng mỗi xe lắc.

Trao xe lăn cho nạn nhân chất độc màu da cam tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Hoạt động nhằm hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt hàng ngày cho các nạn nhân da cam; thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đối với những người chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học, giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.