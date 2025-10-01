Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 30-9, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc phát động phong trào “Bình dân học vụ số” và trao 32 bảng thông tin QR “Khu phố số-Kết nối mọi nhà” nhằm tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính qua nền tảng số.

phuong-hoai-nhon-bac-phat-dong-phong-trao-binh-dan-hoc-vu-so-4.jpg
Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc phát động phong trào “Bình dân học vụ số”. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc công bố quyết thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Bình dân học vụ số”, tặng 32 bảng thông tin chuyển đổi số “Khu phố số-Kết nối mọi nhà” cho các đơn vị, khu phố.

Các bảng thông tin được tích hợp mã QR liên kết đến trang thông tin chính thống của phường, cùng danh mục thủ tục hành chính, các văn bản triển khai và Zalo OA Hành chính công tỉnh Gia Lai; người dân chỉ cần quét mã là có thể dễ dàng tiếp cận, tra cứu.

phuong-hoai-nhon-bac-phat-dong-phong-trao-binh-dan-hoc-vu-so-1.jpg
Trao bảng thông tin QR “Khu phố số-Kết nối mọi nhà”. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ phát động, phường Hoài Nhơn Bắc đã thực hiện mô hình “Khu phố số-Kết nối mọi nhà”, treo bảng thông tin "Chuyển đổi số phường Hoài Nhơn Bắc" tại các khu phố và hướng dẫn người dân sử dụng.

phuong-hoai-nhon-bac-phat-dong-phong-trao-binh-dan-hoc-vu-so-3.jpg
Bảng thông tin QR “Khu phố số-Kết nối mọi nhà” được treo tại các khu phố ngay sau lễ phát động. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục thực hiện mô hình “Chợ số” (tuyên truyền để tiểu thương tại các chợ trên địa bàn phường, người dân nắm vững các kỹ năng, sử dụng công nghệ, nền tảng số trong kinh doanh); tập huấn thao tác và cách sử dụng nền tảng “Bình dân học vụ số” (https://binhdanhocvuso.gov.vn) cho đoàn viên, hội viên nòng cốt.

Phong trào “Bình dân học vụ số” hướng tới mục tiêu “ai cũng có kỹ năng số, ai cũng làm chủ công nghệ”.

phuong-hoai-nhon-bac-phat-dong-phong-trao-binh-dan-hoc-vu-so-5.jpg
Người dân quét mã trên bảng thông tin QR “Khu phố số-Kết nối mọi nhà” để tra cứu thông tin, thủ tục hành chính. Ảnh: ĐVCC

Năm 2025, phường Hoài Nhơn Bắc đặt mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức; trang bị kỹ năng số an toàn cho toàn bộ học sinh trung học, phổ biến kiến thức số cơ bản cho phần lớn người dân trưởng thành và đưa hơn một nửa dân số đạt chuẩn kỹ năng số trên nền tảng VNeID. Các chỉ tiêu này sẽ tiếp tục được nâng cao trong năm 2026, hướng tới phổ cập kỹ năng số toàn diện cho toàn thể cán bộ, học sinh và người dân trên địa bàn.

null