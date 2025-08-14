Danh mục
Phú Thiện đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững

MINH PHƯƠNG NGỌC SANG NGỌC SANG
(GLO)- Sáng 14-8, Đảng bộ xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đặt ra mục tiêu quyết tâm xây dựng xã Phú Thiện phát triển nhanh, bền vững. 

Dự Đại hội có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo huyện Phú Thiện (cũ) và các xã, thị trấn qua các thời kỳ; cùng 179 đại biểu đại diện cho 1.462 đảng viên đến từ 69 tổ chức Đảng trực thuộc.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Sang

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Sang
﻿Ảnh: Ngọc Sang

Đảng bộ xã Phú Thiện được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã Ia Sol, Ia Piar, Ia Yeng và thị trấn Phú Thiện. Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã, thị trấn trước sáp nhập đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá và ổn định, giá trị sản phẩm bình quân tăng 7,47%/năm; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52,5 triệu đồng/năm vào 2025.

Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn có 38 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo được xây dựng, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng. Hạ tầng giao thông, đô thị, công trình công cộng được nâng cấp, góp phần hoàn thành 12/19 tiêu chí nông thôn mới; 8/20 làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới.

dai-bieu-tham-du-dai-hoi-phu-thien.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” đạt kết quả bước đầu khi vận động 26 hộ, 101 khẩu từ bỏ “Tin lành Đê ga” quay về tôn giáo hợp pháp.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị được nâng lên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 212 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.462 đảng viên, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm là 3,1%. Hằng năm, tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 84,1%; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hằng năm đạt trên 84%.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phú Thiện phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 9%/năm; tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 95%; giảm hộ nghèo 0,9%/năm; đạt chuẩn nông thôn mới trong nhiệm kỳ; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ... Đồng thời, Đảng bộ xã Phú Thiện cũng xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để hiện thực hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

bieu-quyet-thong-qua.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngọc Sang
﻿Ảnh: Ngọc Sang

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Thiện đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã đánh giá đúng thời cơ, thách thức; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố đồng thuận trong nhân dân.

Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, chất lượng phục vụ nhân dân. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, đề cao tinh thần thực thi, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, sau Đại hội, Đảng bộ xã khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể; trong đó chú trọng công tác quy hoạch, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đặc biệt, địa phương cần phát huy các tiềm năng, lợi thế về kinh tế, văn hóa để tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

ra-mat-bch-phu-thien.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thiện nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Sang
﻿Ảnh: Ngọc Sang

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thiện khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 25 đồng chí. Đồng thời, chỉ định các đồng chí: Vũ Hồng Duy giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, Nguyễn Hoài Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã và Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

