Trao 6 nhà tình thương cho người dân xã Hội Sơn

KIM HƯỜNG
(GLO)- 6 ngôi nhà tình thương đã được trao tặng cho 6 gia đình bị thiệt hại về nhà ở do bão số 13 và đợt lũ lịch sử tháng 11-2025 tại xã Hội Sơn (tỉnh Gia Lai) vào sáng 20-1, giúp người dân đón Tết trong mái ấm khang trang.

Lễ khánh thành và bàn giao nhà do Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh phối hợp cùng UBND xã Hội Sơn tổ chức.

hinh-6.jpg
Lãnh đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao nhà tình thương cho gia đình anh Bùi Văn Nhâm (thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn). Ảnh: Kim Hường

Tổng chi phí xây dựng 6 căn nhà là 540 triệu đồng (trung bình mỗi căn nhà được hỗ trợ 90 triệu đồng). Nguồn kinh phí do Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh tài trợ thông qua sự kết nối của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh.

hinh-5.jpg
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hội Sơn và đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà cho gia đình anh Phan Thanh Điểm (thôn Thạch Bàn Đông, xã Hội Sơn). Ảnh: Kim Hường

Dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hội Sơn đã trao tặng cho các gia đình một số nhu yếu phẩm, giúp người dân có thêm niềm vui khi về nhà mới, an tâm đón Tết.

Được biết, trong đợt bão lũ vừa qua, xã Hội Sơn có 74 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, hơn 600 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Cuộc sống của bà con sau bão lũ gặp nhiều khó khăn.

Thông qua Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Du lịch An Phú Thịnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 10 căn nhà tình thương cho người dân xã Hội Sơn.

4 căn nhà còn lại sẽ được các đơn vị tổ chức nghiệm thu, khánh thành và bàn giao cho người dân vào cuối tháng 1-2026.

