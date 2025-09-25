(GLO)- Sáng 25-9, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030). Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là diễn đàn biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2020-2025.

Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cùng các đồng chí trong Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Gia Lai tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, cùng 600 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Cách đây hơn 70 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lời kêu gọi thiêng liêng ấy trở thành ngọn đuốc soi đường, hun đúc tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường; khơi dậy sức sáng tạo, bền bỉ của các thế hệ người Việt Nam trong suốt hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Đối với Gia Lai, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, phong trào thi đua yêu nước không ngừng lớn mạnh. Thời kháng chiến là phong trào diệt giặc, giữ làng; thời bình là thi đua phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Gia Lai ngày nay là sự kết tinh giá trị tinh hoa của Gia Lai và Bình Định trước đây, với khí phách đại ngàn hòa cùng ý chí vươn khơi của miền duyên hải, hội tụ bản lĩnh con người và sức sáng tạo rừng-biển. Phát huy tinh thần “thần tốc” của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua đi vào chiều sâu, tạo bứt phá trên mọi lĩnh vực.

Thực tiễn 5 năm qua cho thấy, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, địa phương đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức; phát động nhiều phong trào đa dạng, phù hợp thực tiễn; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Nhờ đó, giai đoạn 2020-2025, tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân gần 7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ đạt trên 78%.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến rõ nét và toàn diện; khoa học công nghệ được đẩy mạnh, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo phát triển theo chiều sâu.

Quốc phòng-an ninh được giữ vững; an ninh biên giới bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; đối ngoại tiếp tục được mở rộng, hình ảnh địa phương được quảng bá hiệu quả; môi trường đầu tư-kinh doanh được cải thiện, dòng vốn và cơ hội hợp tác ngày càng gia tăng.

Đặc biệt, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng. Điển hình như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo khí thế sôi nổi, làm đổi thay diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đạt kết quả ấn tượng và tỉnh Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho những thành tích xuất sắc.

Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” cũng khẳng định tinh thần quyết tâm, sáng tạo, tạo bước đột phá về hạ tầng.

Những thành tựu và tiến bộ nêu trên đã khẳng định vai trò quan trọng của công tác thi đua-khen thưởng nói chung và phong trào thi đua yêu nước nói riêng, góp phần đưa tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Gắn với phong trào thi đua yêu nước, việc tổ chức Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; đồng thời, thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, nội dung trọng tâm của Đại hội là tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó đánh giá kết quả đạt được, nhận diện hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đồng thời, Đại hội rút ra bài học kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng; tiếp tục đưa phong trào thi đua của tỉnh phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự trở thành động lực hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

“Đại hội cũng là dịp tôn vinh, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của từng ngành, từng cấp, từng địa phương trong kế hoạch giai đoạn 2025-2030”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành. Ảnh: Đức Thụy

Trước khi diễn ra Đại hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành (Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn).