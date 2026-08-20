Gia Lai giành 56 huy chương tại Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên

(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài, Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2026 đã bế mạc vào chiều 19-8 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

Các vận động viên thi đấu nội dung đối kháng tại giải. Ảnh: R'Ô HOK

Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sự kiện thu hút hơn 270 vận động viên (VĐV) của 10 đơn vị, tỉnh, thành khu vực miền Trung-Tây Nguyên tham gia tranh tài.

Các VĐV tranh 70 bộ huy chương, gồm 26 bộ thi quyền, 43 bộ đối kháng và 1 bộ Võ nhạc Vovinam.

Ở nội dung đối kháng, VĐV được chia thi đấu 3 nhóm tuổi. Nhóm 12-15 tuổi có 7 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ, thi đấu từ dưới 42kg đến 60kg.

Nhóm 16-18 tuổi, nam thi đấu từ dưới 48kg đến trên 63kg (không quá 70kg), nữ từ dưới 42kg đến 60kg. Nhóm 19-35 tuổi, nam thi đấu từ dưới 48kg đến 77kg, nữ từ dưới 45kg đến 66kg.

Nội dung thi quyền dành cho VĐV 12-15 tuổi và 16-35 tuổi, gồm đơn luyện, song luyện, đa luyện, quyền đồng đội, đòn chân tấn công nam và tự vệ nữ. Nội dung Võ nhạc Vovinam các đơn vị thi đấu đội hình hỗn hợp nam, nữ với 10 VĐV/đội.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao tại giải. Ảnh: R'Ô HOK

Trong những ngày diễn ra giải, các VĐV đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn. Các cuộc so tài mang tinh thần thượng võ cao, tạo không khí sôi nổi.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu, đồng thời trao giải toàn đoàn cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Kết quả, đoàn Thanh Hóa giành giải nhất toàn đoàn với 17 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; Đắk Lắk xếp thứ nhì với 14 HCV, 13 HCB, 16 HCĐ; TP. Huế xếp thứ ba với 9 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ.

Các đơn vị, vận động viên chụp hình cùng Ban tổ chức giải. Ảnh: R'Ô HOK

Tại giải đấu năm nay, đoàn Gia Lai tham gia tranh tài với 73 VĐV thi đấu ở các nội dung quyền và đối kháng. Kết thúc giải, đoàn Gia Lai giành 5 HCV, 21 HCB, 30 HCĐ, xếp thứ năm toàn đoàn.