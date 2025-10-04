Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa suýt loại cả Quyết Chiến va Phương Vinh trong cùng một giải đấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tại Giải billiards HBSF III Cup MIN table 2025 diễn ra từ ngày 29-9 đến 4-10 tại TP. Hồ Chí Minh, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) đã gây ấn tượng mạnh khi suýt loại cả 2 cơ thủ số 1 và số 2 Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh.

Ở vòng tứ kết nội dung carom 3 băng, Nguyễn Nhất Hòa đã giành chiến thắng với tỷ số 40-33 trước Trần Quyết Chiến. Ngay sau đó, anh gặp đối thủ nặng ký khác là Bao Phương Vinh ở vòng bán kết. Dù liên tục dẫn trước đối phương và có lúc tạo khoảng cách lên đến 17 điểm, nhưng Nhất Hòa đã để đối thủ lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số sít sao 50-49.

nguyen-nhat-hoa
Cơ thủ Nguyễn Nhất Hoà (thứ 2 từ trái sang) giành hạng ba tại Giải billiards HBSF III Cup MIN table 2025. Ảnh: BTC

Dừng bước ở bán kết, Nguyễn Nhất Hòa giành hạng ba cùng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Bao Phương Vinh sau đó đoạt chức vô địch khi đánh bại Nguyễn Trần Thanh Tự ở trận chung kết.

Giải đấu do Liên đoàn Billiards Snooker TP. Hồ Chí Minh tổ chức, gồm 4 nội dung: Carom 3 băng (nam, nữ) và pool 9 bi (nam, nữ), thu hút hàng trăm cơ thủ tham gia.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Thể thao

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

HLV - VĐV thể hình Nguyễn Văn Tuấn: Bản lĩnh đường dài, truyền lửa đam mê

Thể thao

(GLO)- Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1979, phường Pleiku) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một vận động viên thể hình xuất sắc tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Anh còn là một huấn luyện viên tận tâm, sáng tạo, truyền cảm hứng cho nhiều học viên trong quá trình rèn luyện hình thể.

Nguyễn Lê Liên Quỳnh (phải) là VĐV Việt Nam duy nhất tham gia giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng.

Nữ cơ thủ Gia Lai và thách thức lớn ở đấu trường thế giới

Thể thao

(GLO)- Nguyễn Thị Liên (Nguyễn Lê Liên Quỳnh) là cơ thủ Việt Nam duy nhất so tài ở Giải Vô địch thế giới Billiards Carom 3 băng diễn ra tại Tây Ban Nha. Trong lần đầu tiên tham gia đấu trường này, tay cơ người Gia Lai sẽ đứng trước thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội cho cô khẳng định tên tuổi.

null