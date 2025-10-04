Cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa suýt loại cả Quyết Chiến va Phương Vinh trong cùng một giải đấu

(GLO)-Tại Giải billiards HBSF III Cup MIN table 2025 diễn ra từ ngày 29-9 đến 4-10 tại TP. Hồ Chí Minh, cơ thủ Nguyễn Nhất Hòa (Gia Lai) đã gây ấn tượng mạnh khi suýt loại cả 2 cơ thủ số 1 và số 2 Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh.

Ở vòng tứ kết nội dung carom 3 băng, Nguyễn Nhất Hòa đã giành chiến thắng với tỷ số 40-33 trước Trần Quyết Chiến. Ngay sau đó, anh gặp đối thủ nặng ký khác là Bao Phương Vinh ở vòng bán kết. Dù liên tục dẫn trước đối phương và có lúc tạo khoảng cách lên đến 17 điểm, nhưng Nhất Hòa đã để đối thủ lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số sít sao 50-49.



Cơ thủ Nguyễn Nhất Hoà (thứ 2 từ trái sang) giành hạng ba tại Giải billiards HBSF III Cup MIN table 2025. Ảnh: BTC

Dừng bước ở bán kết, Nguyễn Nhất Hòa giành hạng ba cùng phần thưởng trị giá 10 triệu đồng. Bao Phương Vinh sau đó đoạt chức vô địch khi đánh bại Nguyễn Trần Thanh Tự ở trận chung kết.

Giải đấu do Liên đoàn Billiards Snooker TP. Hồ Chí Minh tổ chức, gồm 4 nội dung: Carom 3 băng (nam, nữ) và pool 9 bi (nam, nữ), thu hút hàng trăm cơ thủ tham gia.