Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ 4

(GLO)- Sáng 3-7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khai mạc hội nghị lần thứ 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo Vụ địa bàn V (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và Vụ địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương) tại Đà Nẵng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Mở đầu hội nghị, đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Hội nghị lần này diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng. Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra không còn dừng ở việc ổn định tổ chức, mà phải chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ nhân dân và năng lực kiến tạo phát triển.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải chuyển từ nhận thức, chương trình, kế hoạch sang sản phẩm cụ thể, dữ liệu cụ thể, giá trị cụ thể… như yêu cầu của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại 2 hội nghị tổng kết vừa diễn ra ngày 1-7 vừa qua.

Đối với tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, yêu cầu này càng cấp thiết. Không gian phát triển rộng hơn, dư địa lớn hơn nên khối lượng công việc, yêu cầu quản trị và đòi hỏi của người dân, doanh nghiệp cũng cao hơn. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phải thảo luận trên tinh thần nhìn thẳng vào thực chất, nói rõ việc, rõ nguyên nhân, rõ trách nhiệm và rõ giải pháp tổ chức thực hiện.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 8,21%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.500 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Bộ máy sau sắp xếp tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và kỳ vọng phát triển của tỉnh. Chất lượng tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa thật sự bền vững; tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm còn chậm; giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai, giải ngân vốn đầu tư công vẫn là những điểm nghẽn lớn.

Quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn phát sinh những vấn đề mới, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân lực, phân định thẩm quyền, trách nhiệm và năng lực thực thi ở cơ sở.

Để hội nghị đạt chất lượng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm. Cụ thể, đánh giá đúng thực chất kết quả 6 tháng qua; chỉ rõ những kết quả nổi bật cần phát huy, những hạn chế lớn phải khắc phục, những điểm nghẽn lớn đang cản trở phát triển và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

Xác định rõ kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% đã đề ra từ đầu năm. Từng ngành, từng địa phương cần xác định rõ dư địa tăng trưởng, nhiệm vụ trọng tâm, sản phẩm đầu ra, tiến độ hoàn thành gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, thảo luận sâu các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nhất là về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh phải xử lý ngay; nội dung nào vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất, không để kéo dài.

Đặc biệt, cần tập trung cho ý kiến về giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với yêu cầu: cấp tỉnh phải rõ hơn vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, kiểm tra; cấp xã phải mạnh hơn về năng lực phục vụ người dân, giải quyết việc tại cơ sở. Chuyển đổi số phải gắn với dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống"; quy trình liên thông, kết quả đo đếm được.

Đối với các nội dung trình hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, cho ý kiến sâu sắc, trách nhiệm. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh phải mở đường cho không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, phân bổ hợp lý các nguồn lực, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Việc sửa đổi, bổ sung các quy chế làm việc phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm; công việc phải thông suốt, phối hợp giữa các cấp, ngành phải nhịp nhàng, hiệu quả, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ.

Việc điều chỉnh, bổ sung Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, quy trình theo quy định, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong tình hình mới.