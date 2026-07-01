Chuyển từ “sắp xếp bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”

(GLO)- Sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy mới đã vận hành ổn định, thông suốt, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đổi mới, tạo bước chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”.

Bộ máy tinh gọn, phục vụ người dân tốt hơn

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết: Sau 1 năm triển khai, mô hình mới đã phát huy hiệu quả trên nhiều mặt, bảo đảm bộ máy hoạt động liên tục, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NDO

Theo báo cáo, hệ thống văn bản của Đảng và Nhà nước được rà soát, hoàn thiện đồng bộ, tạo hành lang pháp lý cho bộ máy mới vận hành hiệu quả. Việc phân cấp, phân quyền được thực hiện theo nguyên tắc “một việc - một cơ quan chủ trì - một người chịu trách nhiệm”, góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy cũng tạo bước đột phá về tinh gọn hệ thống chính trị khi cả nước giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị cấp xã và kết thúc hoạt động của 696 đơn vị hành chính cấp huyện. Bộ máy được tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường phân quyền cho cơ sở, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ với việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Đáng chú ý, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cùng nhiều chức danh chủ chốt không là người địa phương, góp phần tăng tính khách quan, minh bạch trong công tác cán bộ.

Song song với đó, cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Mức độ hài lòng của người dân đạt hơn 83%; trong khi trên 89% ý kiến cho rằng, tình trạng công chức gây phiền hà, sách nhiễu cơ bản được khắc phục.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, qua 1 năm vận hành mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng - an ninh. Tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm cấp cơ sở được phát huy…

Tuy nhiên, dù hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành với khối lượng lớn, tạo nền tảng pháp lý tương đối đồng bộ nhưng một số quy định vẫn cần được tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm mô hình chính quyền 3 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy bước đầu tinh gọn đầu mối, song hiệu quả quản trị chưa tăng tương xứng, nhất là ở cấp cơ sở; chất lượng hoạt động còn có sự chênh lệch giữa khu vực đô thị, nông thôn và miền núi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cũng chưa đồng đều, cơ cấu chuyên môn ở một số địa phương, lĩnh vực còn mất cân đối. Tiến độ đồng bộ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số còn chậm khi vẫn còn 5/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu và 44/104 cơ sở dữ liệu chưa kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia; 62/84 nền tảng số quốc gia, chuyên ngành chưa hoàn thành.

Trong khi đó, công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư công tại một số xã, phường chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc xử lý, khai thác hiệu quả trụ sở và tài sản công dôi dư vẫn còn chậm…

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: Trọng tâm không còn là “sắp xếp xong” bộ máy mà phải chuyển sang giai đoạn “vận hành tốt, hiệu quả cao”.

Theo đó, toàn hệ thống chính trị sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm soát quyền lực và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn và đưa mô hình chính quyền 3 cấp vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Không dừng lại ở sắp xếp bộ máy, phải vận hành hiệu quả hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước.

Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NDO

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian ngắn, khi toàn hệ thống đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn.

Sau 1 năm triển khai, chúng ta đã hoàn thành giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ nhân dân và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý: Tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn hay dừng lại với thành quả bước đầu. Đây mới chỉ là chặng đầu của cuộc cải cách, phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn.

Do đó, các cấp, ngành, địa phương cần nhận diện đầy đủ những hạn chế, vướng mắc lớn để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục hiệu quả; chuyển tư duy, hành động từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy”.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính, không can thiệp vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị: Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật trên tất cả lĩnh vực và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp tỉnh tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra, giám sát và liên kết vùng; cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu quản trị công, tiếp nhận, xử lý, phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, doanh nghiệp cũng như phát hiện sớm các vấn đề phát sinh để tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Ngoài ra, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu của mô hình mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; khẩn trương đánh giá vị trí việc làm, năng lực của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc; tăng cường cán bộ có chuyên môn sâu về cơ sở. Cùng với đó, có cơ chế chính sách phù hợp để khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, dám nghĩ, dám làm.

Xử lý hiệu quả tài sản công, cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư; nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số... Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát; phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện và trong quá trình vận hành của chính quyền cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội, đại đoàn kết dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng: Với tinh thần nhất quán là quá trình vận hành phải tạo ra phương thức quản trị mới; bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ cho người dân, doanh nghiệp tốt hơn và vì sự ổn định và phát triển của đất nước.

Mô hình tổng thể tổ chức của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện và vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - cho biết: Các nội dung chỉ đạo sẽ được cụ thể hóa trong quá trình triển khai thời gian tới.

Trong đó, tập trung vào 5 kết quả nổi bật đã đạt được, 7 nhóm vấn đề cần khắc phục và 10 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Thành công của hội nghị chỉ thực sự được khẳng định khi các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, quyết liệt trong toàn hệ thống chính trị.

Qua đó, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các cấp, ngành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.