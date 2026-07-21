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Thời sự

Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam

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ANH TUẤN
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(GLO)- Sáng 21-7, tại phường Hoài Nhơn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ Nguyễn Báu (hy sinh năm 1946), Đặng Sanh và Đặng Văn Á (cùng hy sinh năm 1966).

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Ba liệt sĩ trước đây được an táng và thờ cúng tại địa phương, nay được quy tập về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoài Nhơn Nam. Việc quy tập được thực hiện theo nguyện vọng của thân nhân, tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc, hương khói và tri ân các anh hùng liệt sĩ.

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Quang cảnh lễ truy điệu, an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Anh Tuấn

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng gia đình và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi lễ quân đội.

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Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa liệt sĩ về nơi an táng. Ảnh: Anh Tuấn

* Cũng trong sáng 21-7, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích mộ tập thể 154 liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng ở phường An Nhơn.

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Các đại biểu thắp hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968. Ảnh: Anh Tuấn

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 154 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.

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