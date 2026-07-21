Tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 liệt sĩ tại phường Hoài Nhơn Nam

Ba liệt sĩ trước đây được an táng và thờ cúng tại địa phương, nay được quy tập về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoài Nhơn Nam. Việc quy tập được thực hiện theo nguyện vọng của thân nhân, tạo thuận lợi cho công tác chăm sóc, hương khói và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng gia đình và đông đảo người dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Sau lễ truy điệu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng theo nghi lễ quân đội.
* Cũng trong sáng 21-7, Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích mộ tập thể 154 liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng ở phường An Nhơn.
Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ 154 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6 đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.