Thi vẽ tranh “Em yêu biển, đảo quê hương”

(GLO)-Sáng 18-4, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với UBND phường Hoài Nhơn Đông và Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương tổ chức Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.

Tham gia cuộc thi có 100 học sinh khối lớp 4 và lớp 5 đến từ các trường tiểu học trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông, gồm: Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương, Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương, Trường Tiểu học số 1 Hoài Mỹ, Trường Tiểu học số 2 Hoài Mỹ và Trường Tiểu học Hoài Hải. Mỗi trường cử 20 học sinh tham gia.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học sinh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển và hải đảo; góp phần hình thành ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương. Đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong các em.

Mỗi học sinh dự thi được phát giấy vẽ cùng bút chì, bút mực đen và hộp màu sáp mới. Ảnh: Ngọc Nga

Trong thời gian 120 phút, các em thể hiện bài thi cá nhân trên khổ giấy A3 bằng chất liệu màu sáp, với nội dung xoay quanh vẻ đẹp biển đảo quê hương, các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và chủ quyền biển, đảo.

Theo Ban giám khảo cuộc thi, nhiều tác phẩm đã thể hiện sự sáng tạo, góc nhìn trong trẻo, giàu cảm xúc về biển đảo Việt Nam.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 15 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Cụ thể, giải Nhất thuộc về Bùi Trần Anh Khôi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương.

Trao giải Nhất cho em Bùi Trần Anh Khôi. Ảnh: Ngọc Nga

5 giải Nhì thuộc về: Trần Vũ Lâm, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương; Huỳnh Trần Ngọc Ánh, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương; Nguyễn Thị Hải Sâm, lớp 4 Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương; Trần Nguyễn Thanh Thúy, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học số 3 Hoài Hương và Vũ Hồng Ân, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học số 1 Hoài Hương.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng để phục vụ công tác truyền thông trong thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường biển trong cộng đồng.