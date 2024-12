Mang Yang: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 19 triển khai nhiệm vụ năm 2025

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai hành động quyết liệt, quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao. Nhiều chỉ tiêu tăng với năm 2023.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2024 ước đạt 8.603,9 tỷ đồng (tăng 12,28%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,2 triệu đồng (tăng 8,53%). Giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp ước đạt hơn 3.125,2 tỷ đồng (tăng 7,35%). Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.648,84 tỷ đồng (tăng 15,94%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.272 tỷ đồng (tăng 16,39%). Giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ ước đạt 2.644,4 tỷ đồng (tăng 14,79%)…

Quang cảnh hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mang Yang khóa XVII (mở rộng). Ảnh: K.P

Các hoạt động thông tin, văn hóa-thể thao được triển khai kịp thời, đúng định hướng; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; tổ chức giao quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được duy trì ổn định.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, tạo nguồn và phát triển đảng viên, dân vận…; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào báo cáo năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; công tác chuẩn bị đại hội các tổ chức cơ sở Đảng; đồng thời, phân tích những tồn tại, khó khăn và đề xuất các giải pháp để triển khai nhiệm vụ, công tác đạt kết quả cao trong năm 2025.