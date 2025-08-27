Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu

(GLO)- Sáng 27-8, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc.

Tại phường Quy Nhơn Đông, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm các gia đình: ông Nguyễn Văn An (101 tuổi) là cán bộ tiền khởi nghĩa; bà Lê Thị Cân (76 tuổi) là người có công cách mạng; bà Đoàn Thị Hồng Hộ (71 tuổi) là người có công cách mạng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho gia đình thương binh Bùi Văn Tuất (khu phố 7, phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: N.T

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hưu (94 tuổi), thương binh 45% và ông Bùi Văn Tuất (77 tuổi), thương binh 21%.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; là tấm gương sáng để các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách còn gặp khó khăn.