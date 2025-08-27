Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà gia đình người có công ở xã Tuy Phước Tây

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến của các thế hệ cha ông đi trước; đồng thời, khẳng định chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống của các đối tượng chính sách.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng phần quà ý nghĩa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.