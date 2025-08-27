Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh thăm, tặng quà gia đình người có công ở xã Tuy Phước Tây

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chiều 26-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã Tuy Phước Tây.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh (bìa trái) thăm, tặng quà gia đình ông Ngô Thành Chung (thương binh, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây). Ảnh: T.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ và trân trọng những cống hiến của các thế hệ cha ông đi trước; đồng thời, khẳng định chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống của các đối tượng chính sách.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng phần quà ý nghĩa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công.