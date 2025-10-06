Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cả nước có 21.152 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong trong tháng 9

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Theo báo cáo công tác y tế tháng 9-2025 của Bộ Y tế, trong tháng, cả nước ghi nhận 21.152 trường hợp mắc sốt xuất huyết, với 6 ca tử vong.

Tính từ ngày 14-12-2024 đến nay, cả nước ghi nhận 86.253 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 17 ca tử vong (tăng 15,3% về tỷ lệ mắc và tăng 6 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024).

Các địa phương tiến hành khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết. Ảnh: N.N

Tại Hội nghị khoa học y học dự phòng năm 2025 do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức mới đây, TS. Angela Pratt-Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam-cho biết, sốt xuất huyết không còn là căn bệnh quen thuộc dễ ứng phó như trước, mà đã trở thành thách thức lớn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các đợt bùng phát trở nên khó dự đoán và thường xuyên hơn, với khoảng 50% dân số hiện được coi là có nguy cơ mắc bệnh.

Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ ở giai đoạn đầu (sốt, đau mỏi người, đau đầu). Giai đoạn nguy hiểm nhất là từ ngày thứ 4, khi người bệnh hạ sốt. Lúc này, nhiều biến chứng nặng có thể khởi phát, đặc biệt ở người cao tuổi, có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc dùng corticoid kéo dài.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo người bệnh tuyệt đối không được chủ quan khi thấy hạ sốt. Nếu có các dấu hiệu nguy hiểm như: đau tức bụng, nôn nhiều, mệt lả, chảy máu, khó thở, rối loạn ý thức… cần đến cơ sở y tế cấp cứu càng sớm càng tốt.

