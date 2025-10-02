(GLO)- Brazil nuôi muỗi mang vi khuẩn Wolbachia để chống lại dịch sốt xuất huyết. Phương pháp Wolbachia được Brazil đẩy mạnh áp dụng sau đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng hồi năm ngoái.

Brazil thông báo sẽ xây dựng nhà máy nuôi muỗi mang vi khuẩn Wolbachia lớn nhất thế giới để chống lại dịch bệnh lây lan nhanh này.

Brazil nuôi muỗi kháng virus đối phó với dịch sốt xuất huyết (ảnh minh họa).

Nhà máy thuộc sở hữu của Công ty Oxitec của Anh, có khả năng nuôi 190 triệu con muỗi/tuần và đang chờ cấp phép của Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia Brazil (Anvisa). Theo thông báo, nhà máy này rộng 1.300 m², toàn bộ quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt và đặt tại TP. Campinas của bang São Paulo.

Bà Natalia Ferreira-Giám đốc điều hành Oxitec tại Brazil cho biết, nhà máy có thể hoạt động ngay sau khi nhận được giấy phép nhằm cung cấp muỗi mang vi khuẩn Wolbachia cho Brazil.

Theo đó, phương pháp Wolbachia được thực hiện theo cách tiêm vi khuẩn Wolbachia vào trứng muỗi Aedes aegypti - vật thể truyền virus dengue - để ngăn chặn sự phát triển của virus trong cơ thể muỗi và khiến chúng không thể lây bệnh sang người. Khi sinh sản, muỗi truyền Wolbachia cho thế hệ sau, dần hình thành quần thể muỗi “kháng virus”.

Muỗi được nuôi trong khay nước điều nhiệt. Khi trưởng thành, muỗi đực ăn dung dịch đường, còn muỗi cái được cho ăn máu động vật mô phỏng da người. Trong vòng 4 tuần, mỗi cặp muỗi đẻ hàng trăm nghìn trứng.

Thay vì thả muỗi trưởng thành, Oxitec đề xuất giải pháp vận chuyển trứng muỗi trong hộp bìa carton kèm thức ăn. Khi tới điểm đến, chỉ cần thêm nước thì trứng sẽ nở sau khoảng một tuần. Mỗi gói có thể bao phủ khu vực 5.000 m², giúp giảm chi phí và mở rộng khả năng xuất khẩu. Sản lượng của nhà máy đủ để bao phủ khoảng 100 triệu người trong một năm.

Được biết, Brazil đẩy mạnh áp dụng phương pháp này sau đợt bùng phát nghiêm trọng hồi năm ngoái với 6,5 triệu ca nghi nhiễm và hơn 6.300 ca tử vong, cao nhất thế giới.

Trước đó, vào tháng 7-2025, Brazil cũng khánh thành một nhà máy tương tự đặt tại TP. Curitiba với công suất 100 triệu trứng muỗi mỗi tuần, số muỗi này nếu được thả vào tự nhiên, có thể ngăn chặn sự phát triển của muỗi mang virus sốt xuất huyết.