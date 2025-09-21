Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Quản lý nguy cơ và chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MAI HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối 19-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Dược phẩm Takeda Việt Nam tổ chức chương trình sinh hoạt khoa học với chủ đề “Sốt xuất huyết Dengue: Quản lý nguy cơ và chủ động phòng ngừa”.

Tham dự chương trình có PGS-TS-BS Trần Xuân Chương - Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, BS Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, cùng hơn 200 cán bộ trong lĩnh vực điều trị và dự phòng thuộc các cơ sở y tế công lập của tỉnh.

2.jpg
Toàn cảnh chương trình. Ảnh: M.H

Tại buổi sinh hoạt khoa học, các chuyên gia đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Pháp Việt đã cập nhật thông tin về nội dung như: đặc điểm và xu hướng dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Gia Lai năm 2025; nhận diện và phòng ngừa sốt xuất huyết chuyển nặng; xây dựng kế hoạch hành động chủ động phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết trong bối cảnh mới.

Các chuyên gia cũng giải đáp thắc mắc của cán bộ, nhân viên y tế về những tình huống trong điều trị, dự phòng sốt xuất huyết; khuyến cáo tiêm ngừa vắc xin sốt xuất huyết là biện pháp cần thiết và chủ động; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh này.

phong-ngua-sot-xuat-huyet.jpg
Các chuyên gia giải đáp thắc mắc về điều trị, dự phòng sốt xuất huyết. Ảnh: M.H

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến ngày 16-9, toàn tỉnh ghi nhận 2.221 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1.379 ca so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, theo diễn biến dịch tễ, ca bệnh có xu hướng gia tăng từ nay đến cuối năm khi vào cao điểm của dịch sốt xuất huyết Dengue.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã.

Cần hướng dẫn rõ ràng về phân cấp, phân quyền quản lý y tế ở cấp xã

Thời sự

(GLO)-Sáng 12-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác của Bộ đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực y tế; đồng thời bàn giải pháp sắp xếp, tổ chức lại cơ sở y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Người mở đường can thiệp mạch máu não điều trị đột quỵ

Tin tức

(GLO)- Đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Gia Lai, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung-Trưởng Khoa Thần kinh-Đột quỵ, phụ trách Đơn vị Can thiệp mạch máu não & Ngoại vi (BVĐK trung tâm tỉnh) là người tiên phong đưa kỹ thuật can thiệp mạch máu não về tỉnh.

Đừng để bị đột quỵ vì thói quen không tốt

Đừng để bị đột quỵ vì thói quen không tốt

Tin tức

(GLO)- Một bệnh nhân nữ 34 tuổi đột ngột đau đầu dữ dội, được đưa vào Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Kết quả chụp CT sọ não thấy chảy máu dưới nhện, chụp mạch máu não phát hiện túi phình động mạch não đã vỡ.

null