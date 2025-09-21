Quản lý nguy cơ và chủ động phòng ngừa sốt xuất huyết Dengue

Tham dự chương trình có PGS-TS-BS Trần Xuân Chương - Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, BS Nguyễn Thanh Truyền - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, cùng hơn 200 cán bộ trong lĩnh vực điều trị và dự phòng thuộc các cơ sở y tế công lập của tỉnh.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: M.H

Tại buổi sinh hoạt khoa học, các chuyên gia đến từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Pháp Việt đã cập nhật thông tin về nội dung như: đặc điểm và xu hướng dịch tễ bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Gia Lai năm 2025; nhận diện và phòng ngừa sốt xuất huyết chuyển nặng; xây dựng kế hoạch hành động chủ động phòng ngừa dịch bệnh sốt xuất huyết trong bối cảnh mới.

Các chuyên gia cũng giải đáp thắc mắc của cán bộ, nhân viên y tế về những tình huống trong điều trị, dự phòng sốt xuất huyết; khuyến cáo tiêm ngừa vắc xin sốt xuất huyết là biện pháp cần thiết và chủ động; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống dịch trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh này.

Các chuyên gia giải đáp thắc mắc về điều trị, dự phòng sốt xuất huyết. Ảnh: M.H

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến ngày 16-9, toàn tỉnh ghi nhận 2.221 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 1.379 ca so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, theo diễn biến dịch tễ, ca bệnh có xu hướng gia tăng từ nay đến cuối năm khi vào cao điểm của dịch sốt xuất huyết Dengue.