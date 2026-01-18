(GLO)- Sáng 18-1, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ động thổ Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng do Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai) làm chủ đầu tư.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đô thị Pleiku; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Toàn

Theo quy hoạch được phê duyệt, Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng được xây dựng trên khu đất rộng gần 7.000 m2, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 591 tỷ đồng.

Công trình gồm 1 tòa nhà cao 80 m, quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng đạt hơn 77.000 m2. Trong đó, khối đế gồm 3 tầng, bố trí chức năng thương mại, dịch vụ; khối tháp căn hộ từ tầng 3 đến tầng 22. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp ra thị trường 610 căn hộ chung cư, hình thành cộng đồng dân cư mới với quy mô khoảng 1.800 người.

Dự án tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa bậc nhất của Pleiku với 3 mặt tiền; nằm trên trục đường Nguyễn Tất Thành, liền kề Khách sạn Mường Thanh và gần vòng xoay Phù Đổng, kết nối thuận lợi với các công trình hạ tầng trọng điểm của đô thị Pleiku.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại Lễ động thổ, đại diện chủ đầu tư khẳng định, dự án là dấu mốc quan trọng, thể hiện cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp với sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

Dự án được triển khai với mục tiêu không chỉ xây dựng các căn hộ, mà còn kiến tạo không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở và thương mại, đặc biệt cho người trẻ, với mức giá phù hợp nhưng bảo đảm chất lượng cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao năng lực, uy tín và những đóng góp của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong nhiều năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Gia Lai luôn nhất quán quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch.

Đồng thời, đồng chí đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hài hòa với cảnh quan đô thị, sớm đưa công trình vào hoạt động, góp phần xây dựng Pleiku trở thành đô thị đáng sống.