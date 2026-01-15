Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai đơn nguyên can thiệp nội mạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-1, tại phường Hội Phú, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai khai trương Đơn nguyên Can thiệp nội mạch, chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu về tim mạch và tiến tới can thiệp mạch não, mạch tạng. 

Dự lễ khai trương có bác sĩ CKII Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện công lập, trung tâm y tế, bệnh viện quân y, bệnh viện tư nhân trong và ngoài tỉnh.

z7432599757373-e54535b2760d46d04d25c97cac0bfb3b.jpg
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng dự và phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi lễ, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã công bố và trao quyết định thành lập Đơn nguyên Can thiệp nội mạch trực thuộc Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) cho các cá nhân phụ trách.

Theo đó, đơn nguyên có chức năng nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật can thiệp nội mạch, chẩn đoán và điều trị theo quy định của Bộ Y tế; nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực can thiệp nội mạch và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Ban Giám đốc bệnh viện phân công. Bác sĩ CKII Nguyễn Tấn Quân được giao nhiệm vụ là Trưởng Đơn nguyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, trong y học hiện đại, can thiệp nội mạch là giải pháp tối ưu giúp thay thế những cuộc đại phẫu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, mang lại hiệu quả cứu sống bệnh nhân 1 cách thần kỳ.

Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch ra đời với sứ mệnh: "Mang kỹ thuật cao về gần dân hơn". Quan điểm này phù hợp với chủ trương của Bộ Y tế về việc tăng cường hỗ trợ từ tuyến trên cho tuyến dưới; qua đó, từng bước giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

z7432599666588-fa9eabfca2d0be6b6c1c3030e59ce493.jpg
Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai trao quyết định thành lập Đơn nguyên Can thiệp nội mạch trực thuộc Khoa Nội tổng cho các cá nhân phụ trách. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết: Can thiệp nội mạch đã được các bệnh viện công lập tại tỉnh triển khai, tuy nhiên luôn trong tình trạng quá tải. Do vậy, việc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai Đơn nguyên Can thiệp nội mạch, chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu các bệnh về tim mạch sẽ giúp chăm sóc sức khỏe người dân tại tỉnh, đảm bảo cấp cứu, can thiệp tim mạch trong thời gian vàng góp phần cứu sống nhiều người bệnh; đồng thời, giúp giảm tải cho các bệnh viện công lập và giảm tình trạng chuyển tuyến.

"Thời gian tới, Sở Y tế mong muốn Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật cao cho Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai nói riêng, các bệnh viện khác tại tỉnh nói chung; đồng thời, các bệnh viện tại tỉnh cần chủ động phối hợp để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cao và được điều trị tại chỗ, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn” - Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh.

z7432599699336-e883e52dac94fec6e777276b6192b3ce.jpg
Trong ngày khai trương, Đơn nguyên Can thiệp nội mạch đã triển khai can thiệp cho 5 bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Sau nghi thức cắt băng khai trương, các đại biểu cùng tham quan thực tế tại phòng DSA và chứng kiến các bác sĩ thực hiện 5 ca can thiệp nội mạch đầu tiên tại Đơn nguyên Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đánh tan mỡ bụng trong bữa tối với các món canh thanh đạm

Đánh tan mỡ bụng trong bữa tối với các món canh thanh đạm

Làm đẹp

(GLO)- Bữa tối đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng và mỡ bụng. Việc lựa chọn các món canh thanh đạm như bắp cải, rong biển đậu phụ, bí đao hay nấm không chỉ giúp no lâu, dễ tiêu mà còn hỗ trợ giảm tích tụ mỡ bụng, phù hợp với những người muốn giữ dáng và cải thiện sức khỏe.

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em vùng dân tộc thiểu số: Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Dinh dưỡng

(GLO)- Tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, đến nay tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi ở trẻ em vẫn còn ở mức cao. Ngành Y tế cùng các địa phương đang tích cực lấy y tế cơ sở làm nòng cốt, kết hợp truyền thông thay đổi hành vi, cải thiện bữa ăn và chăm sóc trẻ ngay từ những năm đầu đời.

Gia Lai nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị

Gia Lai nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị

Sức khỏe

(GLO)- Thời gian qua, một số đợt hiến máu tình nguyện (HMTN) phải hoãn do ảnh hưởng bởi bão, lũ khiến cho các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngành chức năng đang nỗ lực các giải pháp khắc phục.

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Công dụng chữa bệnh ít người biết của rau răm

Dinh dưỡng

(GLO)- Rau răm vốn quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, thường chỉ được xem là loại rau gia vị. Ít ai biết rằng, theo y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian, rau răm còn có nhiều công dụng hỗ trợ chữa bệnh, giúp cải thiện tiêu hóa, kháng viêm và tăng cường sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

null