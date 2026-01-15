Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai đơn nguyên can thiệp nội mạch

(GLO)- Ngày 15-1, tại phường Hội Phú, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai khai trương Đơn nguyên Can thiệp nội mạch, chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu về tim mạch và tiến tới can thiệp mạch não, mạch tạng.

Dự lễ khai trương có bác sĩ CKII Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện công lập, trung tâm y tế, bệnh viện quân y, bệnh viện tư nhân trong và ngoài tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai Lê Quang Hùng dự và phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi lễ, bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã công bố và trao quyết định thành lập Đơn nguyên Can thiệp nội mạch trực thuộc Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) cho các cá nhân phụ trách.

Theo đó, đơn nguyên có chức năng nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật can thiệp nội mạch, chẩn đoán và điều trị theo quy định của Bộ Y tế; nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực can thiệp nội mạch và thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác do Ban Giám đốc bệnh viện phân công. Bác sĩ CKII Nguyễn Tấn Quân được giao nhiệm vụ là Trưởng Đơn nguyên.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, trong y học hiện đại, can thiệp nội mạch là giải pháp tối ưu giúp thay thế những cuộc đại phẫu bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, mang lại hiệu quả cứu sống bệnh nhân 1 cách thần kỳ.

Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch ra đời với sứ mệnh: "Mang kỹ thuật cao về gần dân hơn". Quan điểm này phù hợp với chủ trương của Bộ Y tế về việc tăng cường hỗ trợ từ tuyến trên cho tuyến dưới; qua đó, từng bước giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai trao quyết định thành lập Đơn nguyên Can thiệp nội mạch trực thuộc Khoa Nội tổng cho các cá nhân phụ trách. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết: Can thiệp nội mạch đã được các bệnh viện công lập tại tỉnh triển khai, tuy nhiên luôn trong tình trạng quá tải. Do vậy, việc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai Đơn nguyên Can thiệp nội mạch, chẩn đoán và can thiệp chuyên sâu các bệnh về tim mạch sẽ giúp chăm sóc sức khỏe người dân tại tỉnh, đảm bảo cấp cứu, can thiệp tim mạch trong thời gian vàng góp phần cứu sống nhiều người bệnh; đồng thời, giúp giảm tải cho các bệnh viện công lập và giảm tình trạng chuyển tuyến.

"Thời gian tới, Sở Y tế mong muốn Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, chuyển giao các kỹ thuật cao cho Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai nói riêng, các bệnh viện khác tại tỉnh nói chung; đồng thời, các bệnh viện tại tỉnh cần chủ động phối hợp để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế cao và được điều trị tại chỗ, chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn” - Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng nhấn mạnh.

Trong ngày khai trương, Đơn nguyên Can thiệp nội mạch đã triển khai can thiệp cho 5 bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Sau nghi thức cắt băng khai trương, các đại biểu cùng tham quan thực tế tại phòng DSA và chứng kiến các bác sĩ thực hiện 5 ca can thiệp nội mạch đầu tiên tại Đơn nguyên Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai).