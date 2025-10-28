(GLO)- Chẳng ai chăm bón, dã quỳ cứ theo triền đất đỏ bazan của núi lửa Chư Đang Ya mà bung nở vàng rực, như một hàn thử biểu báo hiệu mùa đông đã về. Năm nay, người dân và du khách lại chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm.

"Lên non tìm động hoa vàng"

Mùa hoa về, cả vùng núi lửa Chư Đang Ya như được thắp sáng bởi ngàn mặt trời rực rỡ.

Mùa khô cũng là mùa đẹp nhất trong năm ở cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Bi Ly

Ba miệng núi lửa hình phễu liền kề như những vệt ký ức hóa thạch của thời gian. Trong bức tranh chung ấy, dã quỳ không chỉ tô điểm trên lưng núi, mà còn nở thành hàng rào quanh ruộng khoai mật, cà phê, trên những lối mòn của người Jrai ngược núi canh tác.

Nhìn từ triền dốc xuống, cả ngọn núi như được thêu bằng những sợi chỉ vàng óng ả, giữa thảm xanh của nương rẫy, giữa sắc đất đỏ bazan, tạo nên một thứ mỹ cảm nguyên sơ và kỳ vĩ.

Du khách thích thú chụp cùng dã quỳ đầu mùa trên núi lửa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Mùa hoa về cũng khởi đi những hò hẹn. Du khách tìm đến Chư Đang Ya không chỉ để ngắm hoa, mà như tìm một cuộc gặp gỡ với thiên nhiên nguyên sơ.

Bà Trương Thị Phương Nga-Giám đốc Công ty Du lịch sinh thái Gia Lai dẫn đoàn hơn trăm du khách từ TP. Hồ Chí Minh tham quan núi lửa. Bà cho biết: “Từ giữa tháng 10 trở đi, chúng tôi dẫn một số đoàn khách đến chiêm ngưỡng Chư Đang Ya. Mùa dã quỳ như dệt gấm thêu hoa cho ngọn núi lửa triệu năm. Du khách không chỉ đến để chụp ảnh với view núi hùng vĩ, mà còn để sống trọn vẹn với cảm giác được hòa làm một với thiên nhiên, với linh khí cổ xưa đang thở dưới những tầng đất núi lửa”.

Nhiều nữ du khách trong đoàn vô cùng thích thú khi được hóa thân thành sơn nữ, xúng xính váy áo thổ cẩm chụp hình với loài hoa dại. Đây không chỉ là thắng cảnh thiên nhiên triệu năm mà còn mang đậm phong vị đời sống văn hóa của cư dân Jrai. Sự cộng hưởng đó “tăng chất” cho điểm đến này thêm nhiều cảm xúc.

Khi những bông dã quỳ đầu tiên khoe sắc, các đơn vị lữ hành đã đưa nhiều đoàn du khách đến checkin núi lửa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong sắc vàng hoang dại, nhiều người lần đầu leo lên miệng núi lửa đã đứng lặng rất lâu. Không gian rộng mở như chạm vào đường chân trời. Những thung lũng sâu hun hút phía dưới phủ kín hoa vàng, nơi đôi khi vọng lên tiếng chiêng ngân của người Jrai đang chuẩn bị mùa lễ hội.

Có người ví Chư Đang Ya là “đỉnh núi của ký ức”, mỗi bước chân đặt lên, ta như nghe thấy tiếng thở của ngọn lửa đã tắt, nhưng hơi ấm của nó vẫn còn cháy trong mỗi cánh hoa dại nhỏ bé. Và chính loài hoa dại ấy lại trở thành ký ức, thành kỷ niệm, thành cái đẹp, thành một phần cuộc sống của con người nơi sơn nguyên. Người ta mong ngóng mỗi mùa hoa về để được gặp lại cái đẹp đó.

Khi những cơn mưa cuối mùa vừa dứt cũng là lúc loài hoa dã quỳ khoe sắc. Ảnh: Hoàng Ngọc

Giữa dòng người ngược núi tìm hoa, có những ánh mắt như vừa gặp lại ký ức xưa. Bà Trương Thị Tầm (du khách từ TP. Hồ Chí Minh) đã ngoài 60 tuổi vẫn thong dong từng bước chân ngược núi ngắm cỏ hoa, mang trong lòng những cảm xúc riêng.

Bà Tầm bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp như vậy của một ngọn núi khi loài hoa dại đồng loạt khoe sắc. Từ đây nhìn xuống thung lũng, trên những cung đường dài hàng cây số dẫn vào chân núi, đâu đâu cũng ngập sắc hoa vàng”.

Chờ đón hội hoa vàng

Tháng 11 hằng năm thường diễn ra lễ hội hoa dã quỳ gắn với ngọn núi lửa triệu năm. Ảnh: Tấn Kần

Không chỉ có hoa, Chư Đang Ya còn là nơi thời gian và tín ngưỡng giao hòa thành lễ hội vô cùng độc đáo. Vào tháng 11 hằng năm, nơi đây thường diễn ra tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya. Đây cũng là dịp người Jrai đánh thức ký ức núi bằng những nghi thức thiêng, nhịp xoang dưới trăng, đánh chiêng gọi mặt trời, tái hiện màu sắc huyền ảo của những lễ hội Tây Nguyên dưới chân ngọn núi lửa triệu năm.

Dự kiến lễ hội năm nay vẫn sẽ được duy trì với một số nội dung đã làm nên sức hấp dẫn riêng như những năm trước. Song, năm nay sẽ còn nối dài hành trình trải nghiệm bằng các hoạt động thể thao-du lịch khám phá, kết nối văn hóa rừng-biển, thi chinh phục đỉnh núi lửa...

Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa, thiên nhiên gắn với kích cầu du lịch. Ảnh: Hoàng Ngọc

Chị Huỳnh Thị Thơ, Giám đốc Huỳnh Lê Travel (xã Phù Mỹ) cho biết: “Lễ hội hoa dã quỳ luôn có sức hấp dẫn đặc biệt nên năm nào chúng tôi cũng tổ chức các đoàn khách từ biển lên cao nguyên tham gia. Trong các hoạt động của lễ hội, cuộc thi chinh phục đỉnh núi lửa Chư Đang Ya luôn là điểm nhấn thu hút nhất”.

Du khách rất thích khoảnh khắc nhận huy hiệu hoàn thành đường chạy với biểu tượng núi lửa và hoa dã quỳ-như minh chứng cho hành trình tự khám phá giới hạn của bản thân. Điều tuyệt vời hơn cả khách được tận hưởng hoa dã quỳ nở vàng rực suốt cung đường leo núi và khi đứng trên đỉnh cao gần 1.000 m, cả cao nguyên hiện ra choáng ngợp trước mắt, đó là trải nghiệm rất đáng giá dành cho du khách.

Chờ đón hội hoa vàng trên núi lửa triệu năm. Ảnh: Phạm Quý

“Hy vọng mùa lễ hội sắp tới, cuộc thi chinh phục đỉnh núi lửa vẫn tiếp tục duy trì và tổ chức chuyên nghiệp hơn để tăng sức hút và trải nghiệm cho du khách"-chị Thơ bày tỏ.

Từ núi lửa, du khách có thể tiếp tục hành trình văn hóa: ghé nhà thờ cổ H’Bâu rêu phong để chiêm nghiệm về chỗ đứng của hoang phế, chiêm ngưỡng hàng thông trăm tuổi, dừng chân bên chùa cổ Bửu Minh - nơi tiếng chuông ngân sớm chiều giữa đồng chè trăm năm…

Tất cả kết nối với nhau thành một cung đường du lịch đầy phong vị của vùng đất cao nguyên đang chờ đón bước chân du khách.