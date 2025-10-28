Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Từ đầu tháng 7 âm lịch, làng nghề trồng hoa Bình Lâm (xã Tuy Phước Đông) bắt đầu bước vào vụ hoa Tết. Toàn thôn hiện có gần 200 hộ trồng hoa với tổng diện tích hơn 7 ha, chủ yếu là hoa cúc pha lê và các loại hoa trồng trong nhà màng.

Ông Văn Tấn Thành (thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông) lo lắng khi hoa cúc vụ Tết mắc bệnh héo xanh và chết nhiều. Ảnh: Trọng Lợi

Sau hơn 1 tháng chăm sóc, cây đang vào giai đoạn sinh trưởng tốt thì bất ngờ bị sâu bệnh tấn công, trong đó đáng ngại nhất là bệnh héo xanh.

Ông Văn Tấn Thành buồn bã kể: “Nhiều năm trồng hoa nhưng chưa khi nào tôi thấy khó như năm nay. Hoa đang xanh mướt bỗng rũ lá rồi chết yểu. Tôi đành nhổ bỏ, dặm lại cây mới nhưng bệnh vẫn không giảm”.

Trong số 300 chậu hoa cúc pha lê mà ông Thành trồng có đến hơn một nửa bị nhiễm bệnh; nguyên nhân có thể do mua phải lứa cây giống đã mang mầm bệnh.

Nếu như vụ Tết năm ngoái, ông lãi hơn 50 triệu đồng thì năm nay, dự kiến lợi nhuận sẽ giảm mạnh. Để tránh rủi ro, ông dành thêm 120 m² trong nhà màng để trồng các loại hoa khác như cúc pico, họa mi, đồng tiền, vạn thọ, cúc mâm xôi...

Theo thống kê, khoảng 2/3 số hộ trồng hoa cúc ở Bình Lâm đang gặp tình trạng tương tự, khiến việc chăm sóc đầu vụ gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, các hộ vẫn kiên trì xử lý sâu bệnh với hy vọng có thu nhập ổn định vào dịp Tết sắp đến.

Không chỉ trồng hoa ngoài đồng, một số thành viên ở HTX Dịch vụ hoa Bình Lâm còn tiên phong trồng hoa cấy mô trong nhà màng với các giống như đồng tiền cao, dạ yến thảo, cúc pico... nhằm đa dạng hóa chủng loại phục vụ thị trường Tết.

Tại các làng trồng hoa cúc Tết như Vĩnh Liêm (phường Bình Định), Gò Sặt (xã Vạn Đức), Kiên Long (xã Bình An)…, các nhà vườn đang khẩn trương chăm sóc hoa để kịp bán Tết. Tại làng hoa Vĩnh Liêm, không khí vào vụ Tết cũng đang khá nhộn nhịp. Những năm gần đây, diện tích trồng hoa bị thu hẹp do phải dành quỹ đất cho xây dựng khu dân cư nhưng khoảng 20 hộ dân vẫn quyết tâm giữ nghề truyền thống.

Năm nay, anh Lê Văn Tư (ở tổ dân phố Vĩnh Liêm) tiếp tục đầu tư trồng 300 chậu cúc mâm xôi. Toàn bộ giống được anh nhập từ Đà Lạt, đảm bảo chất lượng nên phát triển tốt, ít bị bệnh. Vụ Tết năm ngoái, với cùng số lượng chậu, anh lãi hơn 40 triệu đồng. Năm nay, anh kỳ vọng nếu thời tiết thuận, hoa sẽ nở đẹp, đúng dịp, đem lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Nông dân ở tổ dân phố Vĩnh Liêm (phường Bình Định) tất bật chăm sóc hoa cúc vụ Tết. Ảnh: Trọng Lợi

“Tình trạng cây héo xanh vẫn có nhưng không đáng kể nhờ tôi chọn đúng giống và phun thuốc phòng trừ kịp thời. Giờ cây đã được bấm cành lần 2, chuẩn bị giai đoạn ngưng chong đèn điện để điều chỉnh thời gian ra nụ”-anh Tư cho hay.

Dọc tuyến tránh QL 1 hay các tuyến đường chính của phường An Nhơn Đông những ngày này dễ dàng bắt gặp cảnh người dân tất bật chăm mai. Ông Nguyễn Văn Hảo, chủ vườn mai lớn ở tổ dân phố Thanh Liêm, hiện có hơn 3.000 cây mai từ 4-5 năm tuổi. Dịp Tết sắp đến, ông chuẩn bị hơn 1.000 cây mai vàng loại “xịn” và hơn 300 chậu mai bonsai để bán ra thị trường.

“Sau hai đợt chỉnh tán, cắm cọc, giờ là giai đoạn quan trọng nhất - dưỡng búp. Đến lúc này có thể nói, thời tiết đang ủng hộ người trồng mai. Làm nghề này cực nhưng vui vì thấy mai bung nụ là thấy Tết đã đến rồi”-ông Hảo nói.

Theo ông Phan Long Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, hiện toàn phường có gần 100 ha trồng mai với khoảng 2.400 hộ tham gia. Năm ngoái, doanh thu từ bán mai Tết toàn phường đạt hơn 70 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương đang khuyến cáo bà con kiểm soát diện tích, tránh tình trạng “cung vượt cầu”, đồng thời thúc đẩy mô hình trồng mai sạch, sử dụng chế phẩm sinh học để vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.

Dù đối mặt không ít khó khăn do thời tiết và dịch bệnh, người trồng hoa khắp các làng nghề ở khu vực phía Đông tỉnh vẫn miệt mài trên ruộng vườn. Với họ, mỗi chậu hoa không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là kết tinh của bao công sức, niềm tin và hy vọng cho một mùa xuân tươi đẹp đang đến gần.