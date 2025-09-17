Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học nano sự sống

(GLO)- Sáng 17-9, Hội thảo quốc tế lần III về khoa học sự sống nano: Công nghệ Nano Sinh học-Lý sinh-Tính toán (NanoBioCoM2025) chính thức khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam), với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 13 quốc gia.

Hội thảo do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học sự sống nano (WPI-NanoLSI), Đại học Kanazawa (Nhật Bản) đồng tổ chức.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE và GS. Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

NanoBioCoM2025 quy tụ nhiều giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nano Sinh học, Lý sinh và Tính toán, trong đó có các giáo sư: Curtis Callan (Đại học Princeton, Hoa Kỳ), Anthony Watts (Đại học Oxford, Anh), Takeharu Nagai (Đại học Osaka-Chủ tịch Hội Lý sinh Nhật Bản), Takayuki Uchihashi và Yasufumi Takahashi (Đại học Nagoya, Nhật Bản), Nguyễn Quang Liêm-Chủ tịch Hội các ngành Vật lý Việt Nam...

Tiếp nối thành công của 2 kỳ hội thảo trước (NanoBioCoM2023 và NanoBioCoM2024), hội thảo lần này tiếp tục là diễn đàn học thuật quan trọng, tập trung vào các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng tiên tiến trong công nghệ nano Sinh học, Lý sinh và Tính toán. Đây là những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết các thách thức của khoa học sự sống hiện đại.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: A.N

Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày báo cáo chuyên sâu xoay quanh các chủ đề trọng tâm của khoa học sự sống nano. Các báo cáo mời được thiết kế theo định hướng kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu, phần mở đầu trình bày nền tảng và bối cảnh khoa học ở cấp độ sau đại học nâng cao, tiếp theo là những kết quả nghiên cứu mới nhất của chính các diễn giả.

Bên cạnh các phiên báo cáo mời, hội thảo cũng ghi nhận gần 100 báo cáo poster và báo cáo ngắn đến từ các tổ chức chuyên môn: Hội Lý sinh Việt Nam, Hội Kính hiển vi Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam, cùng cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học sự sống nano trong và ngoài nước.

NanoBioCoM2025 góp phần mở rộng mạng lưới khoa học quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khoa học sự sống nano toàn cầu.

Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tham gia. Ảnh: A.N

Đặc biệt, hội thảo năm nay đánh dấu sự kiện ra mắt Hội Lý sinh Việt Nam, trụ sở đặt tại ICISE, do PGS.TS Trần Quang Huy (Đại học Phenikaa) giữ vai trò Chủ tịch lâm thời. Dù mới thành lập, Hội đã được Liên hiệp Quốc tế về Lý sinh Thuần túy và Ứng dụng (IUPAB) chính thức công nhận là thành viên. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng nghiên cứu liên ngành Vật lý-Sinh học tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác và hội nhập sâu rộng với giới khoa học quốc tế.