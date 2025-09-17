Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

HỘI THẢO QUỐC TẾ NANO SINH HỌC-LÝ SINH-TÍNH TOÁN LẦN III-2025:

Khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ khoa học nano sự sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN NHIÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 17-9, Hội thảo quốc tế lần III về khoa học sự sống nano: Công nghệ Nano Sinh học-Lý sinh-Tính toán (NanoBioCoM2025) chính thức khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam), với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 13 quốc gia.

Hội thảo do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học sự sống nano (WPI-NanoLSI), Đại học Kanazawa (Nhật Bản) đồng tổ chức.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, GS. Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc ICISE và GS. Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

NanoBioCoM2025 quy tụ nhiều giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ nano Sinh học, Lý sinh và Tính toán, trong đó có các giáo sư: Curtis Callan (Đại học Princeton, Hoa Kỳ), Anthony Watts (Đại học Oxford, Anh), Takeharu Nagai (Đại học Osaka-Chủ tịch Hội Lý sinh Nhật Bản), Takayuki Uchihashi và Yasufumi Takahashi (Đại học Nagoya, Nhật Bản), Nguyễn Quang Liêm-Chủ tịch Hội các ngành Vật lý Việt Nam...

Tiếp nối thành công của 2 kỳ hội thảo trước (NanoBioCoM2023 và NanoBioCoM2024), hội thảo lần này tiếp tục là diễn đàn học thuật quan trọng, tập trung vào các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng tiên tiến trong công nghệ nano Sinh học, Lý sinh và Tính toán. Đây là những lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong việc giải quyết các thách thức của khoa học sự sống hiện đại.

khoa-hoc-nano-su-song.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: A.N

Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày báo cáo chuyên sâu xoay quanh các chủ đề trọng tâm của khoa học sự sống nano. Các báo cáo mời được thiết kế theo định hướng kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu, phần mở đầu trình bày nền tảng và bối cảnh khoa học ở cấp độ sau đại học nâng cao, tiếp theo là những kết quả nghiên cứu mới nhất của chính các diễn giả.

Bên cạnh các phiên báo cáo mời, hội thảo cũng ghi nhận gần 100 báo cáo poster và báo cáo ngắn đến từ các tổ chức chuyên môn: Hội Lý sinh Việt Nam, Hội Kính hiển vi Việt Nam, Hội Vật lý Việt Nam, Hội Vật lý lý thuyết Việt Nam, cùng cộng đồng các nhà nghiên cứu khoa học sự sống nano trong và ngoài nước.

NanoBioCoM2025 góp phần mở rộng mạng lưới khoa học quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu khoa học sự sống nano toàn cầu.

e40d85c33a8ab0d4e99b.jpg
Hội thảo thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tham gia. Ảnh: A.N

Đặc biệt, hội thảo năm nay đánh dấu sự kiện ra mắt Hội Lý sinh Việt Nam, trụ sở đặt tại ICISE, do PGS.TS Trần Quang Huy (Đại học Phenikaa) giữ vai trò Chủ tịch lâm thời. Dù mới thành lập, Hội đã được Liên hiệp Quốc tế về Lý sinh Thuần túy và Ứng dụng (IUPAB) chính thức công nhận là thành viên. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng nghiên cứu liên ngành Vật lý-Sinh học tại Việt Nam, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác và hội nhập sâu rộng với giới khoa học quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học dự hội thảo khoa học sự sống nano

(BĐ) - Sáng 25.9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn) đã diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ hai về khoa học sự sống nano: “Công nghệ nano sinh học, lý sinh và tính toán”, thu hút hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học và nghiên cứu sinh từ 19 quốc gia trên thế giới tham gia.

Có thể bạn quan tâm

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI sẽ “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.

Hỗ trợ chính quyền xã chuyển đổi số hiệu quả

Hỗ trợ chính quyền xã chuyển đổi số hiệu quả

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Từ ngày 3 đến 12-9, 10 công chức, viên chức từ các cơ quan chuyên môn của tỉnh được điều động về các xã vùng sâu, vùng xa nhằm hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại cấp xã.

VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp lễ 2-9

VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt dịp lễ 2-9

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Nhằm phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2-9, VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc an toàn, ổn định và thông suốt trên địa bàn.

null