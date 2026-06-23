Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ THỊ ĐIỂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 23-6, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0, mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát kéo dài từ ngày 23 đến 25-6 đối với 3 chương trình: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Kỹ thuật điện.

Đợt đánh giá lần thứ 526 do Tổ chức Bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) thực hiện, nằm trong khuôn khổ kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn khu vực, nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.

khai-mac-danh-gia-ngoai-chuong-trinh-dao-tao6.jpg
Đợt đánh giá lần thứ 526 do Tổ chức Bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) thực hiện từ ngày 23 đến 25-6. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định cam kết của nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lấy người học làm trung tâm và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia AUN-QA sẽ tiến hành nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, kiểm tra minh chứng, khảo sát cơ sở vật chất như phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, đồng thời thực hiện các phiên phỏng vấn với lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đại diện doanh nghiệp.

khai-mac-danh-gia-ngoai-chuong-trinh-dao-tao3.jpg
Đoàn đánh giá là các chuyên gia đến từ các trường đại các quốc gia thuộc Tổ chức Bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Ảnh: Hồ Điểm

Hoạt động đánh giá tập trung vào 8 tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0, bao gồm: chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá người học, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất và kết quả đầu ra.

Đợt đánh giá được kỳ vọng sẽ mang lại những khuyến nghị thiết thực, giúp các chương trình tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu hóa.

Tính đến tháng 6-2026, Trường Đại học Quy Nhơn đã có 36 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế; qua đó khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học uy tín tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Còn 10 ngày nữa, hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Những ngày này, tại các trường THCS, học sinh đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi quan trọng.

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Tin tức

(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, các cô giáo mầm non ở những xã vùng sâu ở Gia Lai lại trực tiếp xuống từng thôn, làng, gõ cửa từng nhà để tuyển sinh đầu cấp. Đối với giáo viên vùng sâu, tuyển sinh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là tình yêu và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ.

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Học sinh nào cũng cần được yêu thương

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Đạt giải nhất tại Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2025 - 2026 là ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ, tinh thần không ngừng nỗ lực cùng tấm lòng tận tụy của cô giáo Trần Thị Mỹ Long (SN 1980, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

Tin tức

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

Khoảnh khắc đẹp tại điểm thi Chuyên Lê Quý Đôn

Khoảnh khắc đẹp tại điểm thi Chuyên Lê Quý Đôn

Tin tức

(GLO)- Khoảnh khắc lắng lòng khi dâng hương trước tượng danh nhân Lê Quý Đôn tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn đã giúp nhiều thí sinh có thêm sự bình tĩnh, tự tin để bước vào buổi thi với tâm thế tốt nhất.

null