Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

(GLO)- Sáng 23-6, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0, mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát kéo dài từ ngày 23 đến 25-6 đối với 3 chương trình: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Kỹ thuật điện.

Đợt đánh giá lần thứ 526 do Tổ chức Bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) thực hiện, nằm trong khuôn khổ kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo chuẩn khu vực, nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo.

Đợt đánh giá lần thứ 526 do Tổ chức Bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) thực hiện từ ngày 23 đến 25-6. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Quang Ngoạn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định cam kết của nhà trường trong việc xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, lấy người học làm trung tâm và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn chuyên gia AUN-QA sẽ tiến hành nghiên cứu báo cáo tự đánh giá, kiểm tra minh chứng, khảo sát cơ sở vật chất như phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, đồng thời thực hiện các phiên phỏng vấn với lãnh đạo nhà trường, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và đại diện doanh nghiệp.

Đoàn đánh giá là các chuyên gia đến từ các trường đại các quốc gia thuộc Tổ chức Bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Ảnh: Hồ Điểm

Hoạt động đánh giá tập trung vào 8 tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0, bao gồm: chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá người học, đội ngũ giảng viên, dịch vụ hỗ trợ, cơ sở vật chất và kết quả đầu ra.

Đợt đánh giá được kỳ vọng sẽ mang lại những khuyến nghị thiết thực, giúp các chương trình tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu hóa.

Tính đến tháng 6-2026, Trường Đại học Quy Nhơn đã có 36 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế; qua đó khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học uy tín tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.