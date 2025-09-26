Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khởi tố 84 đối tượng trong vụ đột kích các tụ điểm "bay lắc"

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 84 đối tượng liên quan đến vụ đột kích 4 tụ điểm ma túy tại phường Diên Hồng vào rạng sáng 15-9. Đối với 65 đối tượng còn lại, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý hành chính và giao về cho Công an các xã, phường quản lý, giáo dục.
Tin nhanh đầu ngày:

- Treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ ngày 1 đến 4-10

- Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc

- Tiếp nhận, quản lý và vận hành 10 trạm đo mưa tự động do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ

- Tập huấn nghiệp vụ cho 130 cán bộ làm công tác truyền thanh cấp xã

- Phát hiện 3 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

- Khởi tố 84 đối tượng trong vụ đột kích các tụ điểm "bay lắc"

09:00

Nhịp sống hôm nay:

- Giá xăng đồng loạt giảm, dầu biến động trái chiều

- Giá cà phê trong nước đảo chiều đi xuống với mức giảm trung bình 2.900 đồng/kg

- Giá heo hơi sụt giảm tại miền Trung và miền Nam

- Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

- Đổ rác không đúng lịch, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị

13:41

Sống khỏe mỗi ngày: Những bài thuốc dân gian từ quả và lá ớt

16:05

Thời tiết hôm nay: Những việc nên làm để chủ động phòng tránh trước khi bão đổ bộ vào đất liền

