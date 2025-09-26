Tin nhanh đầu ngày:
- Treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh từ ngày 1 đến 4-10
- Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc
- Tiếp nhận, quản lý và vận hành 10 trạm đo mưa tự động do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ
- Tập huấn nghiệp vụ cho 130 cán bộ làm công tác truyền thanh cấp xã
- Phát hiện 3 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
- Khởi tố 84 đối tượng trong vụ đột kích các tụ điểm "bay lắc"
Nhịp sống hôm nay:
- Giá xăng đồng loạt giảm, dầu biến động trái chiều
- Giá cà phê trong nước đảo chiều đi xuống với mức giảm trung bình 2.900 đồng/kg
- Giá heo hơi sụt giảm tại miền Trung và miền Nam
- Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng
- Đổ rác không đúng lịch, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị
Sống khỏe mỗi ngày: Những bài thuốc dân gian từ quả và lá ớt
Thời tiết hôm nay: Những việc nên làm để chủ động phòng tránh trước khi bão đổ bộ vào đất liền