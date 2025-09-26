- Khởi tố 84 đối tượng trong vụ đột kích các tụ điểm "bay lắc"

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 84 đối tượng liên quan đến vụ đột kích 4 tụ điểm ma túy tại phường Diên Hồng vào rạng sáng 15-9. Đối với 65 đối tượng còn lại, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý hành chính và giao về cho Công an các xã, phường quản lý, giáo dục.