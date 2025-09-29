Sẽ thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 300.000 đồng/chứng chỉ (ảnh minh họa).

Bộ Tài chính cho biết, việc ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về phí, lệ phí và ngân sách nhà nước (NSNN).

Cũng theo Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cung cấp thông tin chi phí để thực hiện cấp chứng chỉ là 307.991 đồng/hồ sơ đối với cá nhân.

Mức thu lệ phí Bộ Xây dựng đề xuất (300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp mới và 200.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lại chứng chỉ) tương đương mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề của các lĩnh vực khác đã ban hành trong thời gian gần đây. Ví dụ như: cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 200.000 đồng/chứng chỉ.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Phí và lệ phí thì mức thu lệ phí không nhằm bù đắp chi phí. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính dự kiến mức thu lệ phí cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như: cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 300.000 đồng/chứng chỉ; cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là 200.000 đồng/chứng chỉ. Trong trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do lỗi của cơ quan nhà nước hoặc do thay đổi địa giới đơn vị hành chính theo quy định của cấp có thẩm quyền thì không phải nộp lệ phí cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại thông tư này.

Về kê khai, thu, nộp lệ phí, theo Bộ Tài chính, Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22-12-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Trong đó, đã quy định cụ thể hình thức khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Hiện các Thông tư thu lệ phí đều dẫn chiếu kê khai, nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

Luật NSNN năm 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026) thì phạm vi NSNN bao gồm toàn bộ các khoản phí, lệ phí do cơ quan nhà nước thực hiện. Theo đó, giữa Thông tư số 74/2022/TT-BTC và Luật NSNN năm 2025 có một số nội dung về kê khai, nộp phí, lệ phí chưa đồng bộ. Hiện Bộ Tài chính đã nghiên cứu, đưa toàn bộ nội dung tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC lên Nghị định thay thế Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, Nghị định số 82/2023/NĐ-CP và dự kiến sẽ bãi bỏ Thông tư số 74/2022/TT-BTC để đảm bảo tính pháp lý và thống nhất áp dụng đối với các khoản phí, lệ phí.

Để bảo đảm thống nhất, thuận lợi trong quá trình thực hiện và không phụ thuộc vào việc sửa đổi hay bãi bỏ Thông tư số 74/2022/TT-BTC, Bộ Tài chính dự kiến quy định nội dung kê khai, thu, nộp lệ phí cụ thể tại Điều 5 dự thảo Thông tư như: Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi làm thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho tổ chức thu lệ phí bằng một trong các hình thức: Nộp lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc vào tài khoản lệ phí thu ngân sách nhà nước của tổ chức thu lệ phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Nộp lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính). Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền lệ phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền lệ phí thu được vào tài khoản chuyên thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Nộp lệ phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu lệ phí.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước, bao gồm tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu lệ phí theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu lệ phí kê khai, thu, nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.