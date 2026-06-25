Gia Lai xử phạt 53 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Từ ngày 1-1 đến 24-6-2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức 9 đoàn kiểm tra (4 đoàn kiểm tra liên ngành và 5 đoàn kiểm tra chuyên ngành) tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 1-1 đến 24-6-2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức 9 đoàn kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Cụ thể, 9 đoàn đã kiểm tra 149 cơ sở, trong đó có 96/149 cơ sở chấp hành đúng các quy định của pháp luật và 53/149 cơ sở vi phạm. Qua đó, các đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính 53 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 310 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, đoàn kiểm tra còn buộc các cơ sở vi phạm tiến hành tiêu hủy 48,3kg hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ và không đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Tổng giá trị hàng hóa tiêu hủy trên 4,2 triệu đồng.