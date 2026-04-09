Gia Lai nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, đẩy mạnh chuyển đổi số

BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-4, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ năm 2026, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả xử lý án và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành.

Theo báo cáo, từ đầu tháng 10-2025 đến nay, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã bám sát kế hoạch của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và UBND tỉnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác.

Trọng tâm là xử lý các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, qua đó góp phần giải quyết nhiều vụ tồn đọng kéo dài.

img-5189.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Trường

Kết quả, toàn tỉnh đã thi hành xong hơn 7.000 việc, thu gần 959 tỷ đồng, đạt 48,7% về việc và 22,9% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC THADS) được đẩy mạnh.

img-5192.jpg
Đại biểu góp ý biện pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Ảnh: Nhật Trường

Thời gian tới, ngành thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc lớn, phức tạp, kéo dài; các vụ liên quan tín dụng, ngân hàng và thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, tổ chức cưỡng chế đúng quy định; tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành án trên địa bàn.

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

null