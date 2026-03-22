Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai tập huấn nghiệp vụ, triển khai kết nạp đoàn viên mới

(GLO)- Ngày 21-3, Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn trường học cho hơn 100 cán bộ và triển khai kết nạp đoàn viên mới lần thứ nhất, năm học 2025-2026.

Ngày 21 và 22-3, hơn 100 cán bộ, đoàn viên là bí thư, phó bí thư các chi đoàn khóa 2024-2025, lớp trưởng, lớp phó các lớp cùng khóa tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn trường học.

Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn trường học. Ảnh: ĐVCC

Nội dung gồm 4 chuyên đề: Nghiệp vụ công tác đoàn và quản lý đoàn viên, Kỹ năng mềm cho cán bộ đoàn, Công tác truyền thông-chuyển đổi số, Kỹ năng tổ chức hoạt động phong trào và thực hành ngoại khóa. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ Đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường.

Các thanh niên ưu tú của các chi đoàn tham gia lớp cảm tình Đoàn. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, 95 thanh niên ưu tú của các chi đoàn tham gia lớp cảm tình Đoàn, được bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, vai trò và trách nhiệm của người đoàn viên. Dự kiến, lễ kết nạp đoàn viên mới sẽ được tổ chức vào chiều 26-3 tại Hội trường Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở đào tạo Diên Phú).