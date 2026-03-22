Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai tập huấn nghiệp vụ, triển khai kết nạp đoàn viên mới

ĐỒNG LAI
(GLO)- Ngày 21-3, Đoàn Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn trường học cho hơn 100 cán bộ và triển khai kết nạp đoàn viên mới lần thứ nhất, năm học 2025-2026.

Ngày 21 và 22-3, hơn 100 cán bộ, đoàn viên là bí thư, phó bí thư các chi đoàn khóa 2024-2025, lớp trưởng, lớp phó các lớp cùng khóa tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn trường học.

Đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn trường học. Ảnh: ĐVCC

Nội dung gồm 4 chuyên đề: Nghiệp vụ công tác đoàn và quản lý đoàn viên, Kỹ năng mềm cho cán bộ đoàn, Công tác truyền thông-chuyển đổi số, Kỹ năng tổ chức hoạt động phong trào và thực hành ngoại khóa. Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cán bộ Đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong nhà trường.

Các thanh niên ưu tú của các chi đoàn tham gia lớp cảm tình Đoàn. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, 95 thanh niên ưu tú của các chi đoàn tham gia lớp cảm tình Đoàn, được bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, vai trò và trách nhiệm của người đoàn viên. Dự kiến, lễ kết nạp đoàn viên mới sẽ được tổ chức vào chiều 26-3 tại Hội trường Trường Cao đẳng Gia Lai (cơ sở đào tạo Diên Phú).

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

