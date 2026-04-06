Hội thao Sinh viên QNU lần thứ I:

Liên Chi hội khoa Giáo dục thể chất giành giải nhất toàn đoàn

(GLO)- Tối 5-4, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức bế mạc Hội thao Sinh viên QNU lần thứ I, năm học 2025-2026.

Trận chung kết bóng đá nam giữa Khoa Giáo dục thể chất với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Ảnh: M.N

Hội thao thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ 12 khoa tham gia tranh tài ở các môn: bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, E-Sports (Liên quân Mobile), điền kinh (chạy 100m nam, nữ; chạy 1.500m nam, 800m nữ) và cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam - nữ).

Sau 13 ngày thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, góp phần tạo nên một ngày hội thể thao ấn tượng, lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên.

Ban Tổ chức trao giải nhất môn bóng chuyền nữ cho đội bóng Khoa Kinh tế và Kế toán. Ảnh: M.N

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu. Trong đó, giải nhất môn bóng đá nam thuộc về Khoa Giáo dục thể chất; giải nhất môn bóng chuyền nam thuộc về Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; giải nhất môn bóng chuyền nữ thuộc về Khoa Kinh tế và Kế toán.

Lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu, nội dung E-Sports (Liên quân Mobile) do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức đã tạo sự mới mẻ, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Trong đó, Khoa Công nghệ thông tin giành giải nhất.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các tập thể. Ảnh: M.N

Ở nội dung toàn đoàn, Liên Chi hội khoa Giáo dục thể chất giành giải nhất; giải nhì thuộc về Liên chi hội khoa Kỹ thuật và Công nghệ; giải ba thuộc về Liên Chi hội khoa Sư phạm.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

Cống hiến sức trẻ cho quê hương Gia Lai

(GLO)- Với tinh thần tận tâm trong công việc và không ngừng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, mỗi cá nhân được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Ngô Mây năm 2025 đều là những điển hình tiêu biểu cho sự nỗ lực, sáng tạo và trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng phát triển.

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

