Liên Chi hội khoa Giáo dục thể chất giành giải nhất toàn đoàn

(GLO)- Tối 5-4, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức bế mạc Hội thao Sinh viên QNU lần thứ I, năm học 2025-2026.

Trận chung kết bóng đá nam giữa Khoa Giáo dục thể chất với Khoa Kỹ thuật và Công nghệ. Ảnh: M.N

Hội thao thu hút gần 1.000 sinh viên đến từ 12 khoa tham gia tranh tài ở các môn: bóng đá nam 7 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, E-Sports (Liên quân Mobile), điền kinh (chạy 100m nam, nữ; chạy 1.500m nam, 800m nữ) và cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam - nữ).

Sau 13 ngày thi đấu sôi nổi, các vận động viên đã thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm cao, góp phần tạo nên một ngày hội thể thao ấn tượng, lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong sinh viên.

Ban Tổ chức trao giải nhất môn bóng chuyền nữ cho đội bóng Khoa Kinh tế và Kế toán. Ảnh: M.N

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi đấu. Trong đó, giải nhất môn bóng đá nam thuộc về Khoa Giáo dục thể chất; giải nhất môn bóng chuyền nam thuộc về Khoa Kỹ thuật và Công nghệ; giải nhất môn bóng chuyền nữ thuộc về Khoa Kinh tế và Kế toán.

Lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu, nội dung E-Sports (Liên quân Mobile) do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức đã tạo sự mới mẻ, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Trong đó, Khoa Công nghệ thông tin giành giải nhất.

Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn cho các tập thể. Ảnh: M.N

Ở nội dung toàn đoàn, Liên Chi hội khoa Giáo dục thể chất giành giải nhất; giải nhì thuộc về Liên chi hội khoa Kỹ thuật và Công nghệ; giải ba thuộc về Liên Chi hội khoa Sư phạm.