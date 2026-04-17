Tuyên dương 20 thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026

(GLO)- Sáng 17-4, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình “Những trái tim khát vọng”, tuyên dương thanh niên khuyết tật tiêu biểu năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026.

Tại chương trình “Những trái tim khát vọng”, nội dung giao lưu với các nhân vật tiêu biểu như đại diện cơ sở hỗ trợ người khuyết tật, thanh niên là người khuyết tật vượt khó học giỏi đã để lại nhiều dấu ấn. Qua những câu chuyện chân thực, các đại biểu, đoàn viên thanh niên được truyền cảm hứng về khát vọng sống có ích, tinh thần nghị lực và ý chí vươn lên của thanh niên khuyết tật.

Chương trình giao lưu với đại diện cơ sở hỗ trợ người khuyết tật, thanh niên khuyết tật tiêu biểu đã để lại nhiều dấn ấn. Ảnh: Nguyễn Muội

Dịp này, Ban tổ chức tuyên dương 20 thanh niên khuyết tật tiêu biểu có nhiều nỗ lực trong học tập, lao động, sản xuất và tích cực đóng góp cho cộng đồng. Đồng thời, 7 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong hỗ trợ thanh niên khuyết tật cũng được trao bằng khen, ghi nhận những việc làm nhân văn, thiết thực.

Ban tổ chức tuyên dương 7 cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong hỗ trợ thanh niên khuyết tật. Ảnh: Nguyễn Muội

Ban tổ chức tuyên dương 20 thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Ảnh: Nguyễn Muội

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II, năm 2026.

* Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026.

Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nổi bật là hơn 65.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện (đạt trên 130%); hơn 20.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp, trên 3.600 thanh niên được giới thiệu việc làm (đạt khoảng 135%); hơn 16.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế (đạt trên 320%); hơn 8.800 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ (đạt 293%).

Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; các hoạt động kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn và tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sôi nổi. Gần 12.000 đoàn viên mới được kết nạp; hơn 2.000 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, trong đó hơn 500 đồng chí được kết nạp Đảng. Hoạt động tình nguyện tiếp tục lan tỏa; công tác an sinh xã hội được quan tâm với hàng nghìn suất quà, học bổng tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Đặc biệt, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua hơn 300 tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ trên 25.000 lượt người dân và thanh niên.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2026. Ảnh: Nguyễn Muội

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 37 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc cũng như có những đóng góp tiêu biểu trong Tháng Thanh niên năm 2026.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn, trao bảng tượng trưng hỗ trợ hai thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp. Ảnh: Nguyễn Muội

Dịp này, nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu 400 triệu đồng hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giải ngân vốn vay cho dự án “Sản xuất quà tặng lưu niệm Hoài Nhơn” của anh Nguyễn Đắc Đợi (phường Hoài Nhơn) với số tiền 200 triệu đồng và dự án “Nuôi chồn hương sinh sản và bán thương phẩm” của anh Nguyễn Văn Vàng (phường Hoài Nhơn Tây) với số tiền 200 triệu đồng.