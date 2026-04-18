Nâng cao năng lực ngoại ngữ, xây dựng môi trường học đường an toàn cho thanh niên Gia Lai

DƯƠNG LINH
(GLO)- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, ngày 17 và 18-4, Đoàn UBND tỉnh Gia Lai triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ và xây dựng môi trường học đường an toàn cho đoàn viên thanh niên.

* Chiều 17-4, tại Trường Cao đẳng Gia Lai (phường Diên Hồng), Đoàn UBND tỉnh tổ chức chương trình “Ngoại ngữ trong tay - Hội nhập hôm nay”, thu hút khoảng 250 đoàn viên, thanh niên đến từ Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh phân hiệu tại Gia Lai và Trường Đại học Lâm nghiệp phân hiệu tại Gia Lai tham gia.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được nghe phổ biến chuyên đề “Kỹ năng học ngoại ngữ hiệu quả trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”; tham gia các tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh và minigame “Đố vui ngoại ngữ - Language Quiz Challenge”, tạo không khí sôi nổi, hào hứng.

doan-ubnd-tinh-nang-cao-nang-luc-ngoai-ngu-cho-thanh-nien-3.jpg
Sinh viên hào hứng trả lời câu hỏi trong phần minigame “Đố vui ngoại ngữ – Language Quiz Challenge”. Ảnh: D.L

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng do Vietcombank Chi nhánh Quy Nhơn tài trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường; Trung tâm Ngoại ngữ Việt Anh - VES tặng 20 voucher là các khóa học ngoại ngữ (500 nghìn đồng/voucher) cho các sinh viên trả lời đúng câu hỏi trong phần minigame.

doan-ubnd-tinh-nang-cao-nang-luc-ngoai-ngu-cho-thanh-nien-2.jpg
Tặng học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường. Ảnh: D.L
doan-ubnd-tinh-nang-cao-nang-luc-ngoai-ngu-cho-thanh-nien-4-2422.jpg
Tặng voucher học ngoại ngữ cho các sinh viên trả lời đúng câu hỏi trong phần minigame. Ảnh: D.L

* Sáng 18-4, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (phường Diên Hồng), Đoàn UBND tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường” năm 2026, thu hút khoảng 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại chương trình, các đoàn viên, thanh niên đã biểu diễn các tiết mục sân khấu hóa với chủ đề “Kết bạn văn minh - nói không bạo lực”; lắng nghe báo cáo viên tuyên truyền về tác hại, hệ lụy của bạo lực học đường; đồng thời trang bị kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và kiểm soát cảm xúc trong môi trường học đường; tham gia minigame hỏi đáp có thưởng...

doan-ubnd-to-chuc-chien-dich-truyen-thong-ve-bao-luc-hoc-duong-3-2152.jpg
Đoàn viên thanh niên thể hiện tiết mục sân khấu hóa với chủ đề “Kết bạn văn minh - nói không bạo lực”. Ảnh: D.L
doan-ubnd-to-chuc-chien-dich-truyen-thong-ve-bao-luc-hoc-duong-4.jpg
Cô giáo Giáp Hải Thanh Thư - giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai - tuyên truyền về tác hại, hệ lụy của bạo lực học đường. Ảnh: D.L

Dịp này, Đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai ra mắt mô hình “Góc tâm lý học đường” nhằm hỗ trợ tư vấn, đồng hành cùng học sinh trong giải quyết các vấn đề tâm lý.

(GLO)- Từ lớp học đến sân chơi ngoại khóa, việc học tiếng Anh ngày càng trở nên sinh động. Nhiều mô hình tổ chức linh hoạt đã tạo điều kiện để học sinh rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng giao tiếp và phát huy năng lực.

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề "Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến", thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

null