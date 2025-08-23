Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, đoàn tình nguyện tỉnh Gia Lai có 45 thành viên tham gia, trong đó có 10 y, bác sĩ, điều dưỡng đến từ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

gen-h-qh3.jpg
Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Chương trình đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 873 người dân; trao 500 phần quà cho hộ nghèo; tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật và trao 110 phần quà học tập (gồm vở, bút, bánh, sữa…) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để chăm sóc sức khỏe người dân một cách toàn diện, đoàn tình nguyện tổ chức khám và phát thuốc ở nhiều chuyên khoa như: khám tổng quát, sản - phụ khoa kết hợp tầm soát ung thư cổ tử cung; nha khoa lưu động; khám mắt cấp kính, tai - mũi - họng kết hợp tầm soát ung thư vòm họng; siêu âm tim mạch - tuyến giáp - vú; đo điện tim, xét nghiệm máu; vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

gen-h-qh2.jpg
Xe X-quang phục vụ chẩn đoán tại chỗ. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, chương trình bố trí thêm xe X-quang phục vụ chẩn đoán khi cần, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Người dân Gia Lai hướng về vùng lũ Điện Biên

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, ngôi nhà tại địa chỉ 77 Tôn Thất Thuyết (phường Hoài Nhơn Nam) nhộn nhịp người mang đến gạo, mì, cá cơm rim… Theo kế hoạch, chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (CLB) sẽ đến với vùng lũ Điện Biên vào sáng 14-8.

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Tặng 350 suất quà cho thiếu nhi xã Sró

Từ thiện

(GLO)- Ngày 10-8, Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (trực thuộc Mạng lưới tình nguyện Quốc gia) phối hợp cùng Đoàn xã Sró tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” mùa thứ 14 tại làng Nhang Lớn.

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

Gia Lai: Trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân đột quỵ, xuất huyết não

Từ thiện

(GLO)- Ngày 1-8, tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai), Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với các chi hội, nhóm thiện nguyện và một số nhà hảo tâm trao hơn 88 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân Trần Thị Hương Ly (51 tuổi, ở xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai).

Bà Trần Thị Như Hoa đóng gói sản phẩm nước mắm. Ảnh: Thảo Khuy

Những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường

Từ thiện

(GLO)- Từng rèn luyện trong gian khổ, hiểm nguy, khi trở về cuộc sống đời thường, nhiều nữ cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến, tích cực tham gia công tác Hội, phát triển kinh tế, hỗ trợ người yếu thế. Họ là những nữ cựu chiến binh "thắp lửa" giữa đời thường.

null