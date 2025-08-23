Gia lai: 45 thành viên đoàn tình nguyện tham gia khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Khánh Sơn

(GLO)- Ngày 23.8, tại xã Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), Câu lạc bộ Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình khám bệnh nhân đạo, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, đoàn tình nguyện tỉnh Gia Lai có 45 thành viên tham gia, trong đó có 10 y, bác sĩ, điều dưỡng đến từ Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Đoàn tình nguyện của tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Chương trình đã tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 873 người dân; trao 500 phần quà cho hộ nghèo; tặng 20 xe lăn cho người khuyết tật và trao 110 phần quà học tập (gồm vở, bút, bánh, sữa…) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để chăm sóc sức khỏe người dân một cách toàn diện, đoàn tình nguyện tổ chức khám và phát thuốc ở nhiều chuyên khoa như: khám tổng quát, sản - phụ khoa kết hợp tầm soát ung thư cổ tử cung; nha khoa lưu động; khám mắt cấp kính, tai - mũi - họng kết hợp tầm soát ung thư vòm họng; siêu âm tim mạch - tuyến giáp - vú; đo điện tim, xét nghiệm máu; vật lý trị liệu - phục hồi chức năng.

Xe X-quang phục vụ chẩn đoán tại chỗ. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, chương trình bố trí thêm xe X-quang phục vụ chẩn đoán khi cần, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.