NHÃ UYÊN (theo vietnamplus.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 29-9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có văn bản về việc thực hiện Kết luận số 195-KL/TW ngày 26-9-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo đó, yêu cầu các đơn vị khẩn trương chi trả chế độ đối với cán bộ ảnh hưởng do tinh gọn bộ máy, hoàn thành trước ngày 15-10.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà-Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ-đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành và địa phương chỉ đạo khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31-8-2025 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15041/BTC-KTN.

bo-noi-vu-de-nghi-hoan-thanh-chi-tra-che-do-theo-nghi-dinh-178-va-67-truoc-15-10.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị hoàn thành chi trả chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 trước ngày 15-10. Ảnh minh họa: Internet

Việc chi trả phải hoàn thành trước ngày 15-10-2025, đảm bảo đúng đối tượng, đúng thời hạn. Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần chủ động báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm điểm nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc gây khó khăn cho người thụ hưởng.

Kết quả chi trả phải được báo cáo về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất vào 16 giờ ngày 14-10-2025. Quá thời hạn này, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo, các bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện của đơn vị trực thuộc.

Trước đó, ngày 27-9, Bộ Tài chính cũng có Công văn số 15041/BTC-KTN về triển khai thực hiện Kết luận số 195-KL/TW của Bộ Chính trị. Bộ Tài chính cũng đề nghị khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15-10-2025 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31-8-2025 nhưng chưa được thanh toán.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các cơ quan, đơn vị chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 07/2025/TT-BTC.

