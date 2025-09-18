Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh - cho biết: Kiệu là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn các xã: Hội Sơn, Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Vĩnh Quang... Hằng năm, người dân duy trì diện tích hơn 995 ha, năng suất trung bình đạt 5,8 tấn củ/ha.

Tuy nhiên, trước đây, nhiều hộ sử dụng vật tư nông nghiệp không đúng liều lượng, quy trình trong sản xuất, dẫn đến sản phẩm kém chất lượng và chi phí cao.

mo-hinh-san-xuat-cay-kieu-dat-chuan-vietgap-cua-14-ho-dan-o-xa-phu-my-tay.jpg
Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Để nâng cao năng suất, chất lượng, từ năm 2023, Trung tâm triển khai mô hình “Sản xuất cây kiệu đạt tiêu chuẩn VietGAP” trên diện tích 4 ha, với 18 hộ dân tại 2 xã Phù Mỹ Tây và Hội Sơn tham gia.

Trung tâm hỗ trợ 50% kinh phí mua giống, vật tư thiết yếu; tập huấn và cử cán bộ chuyên môn phối hợp cùng cán bộ nông nghiệp xã hướng dẫn kỹ thuật; đồng thời phối hợp đơn vị chức năng lấy mẫu đất, nước trước khi trồng và kiểm tra chất lượng sản phẩm trước thu hoạch.

“Đến nay, toàn bộ diện tích trong mô hình đã được cấp chứng nhận VietGAP. Năng suất tại xã Hội Sơn đạt 6,38 tấn củ/ha, cao hơn đối chứng 6,4 tạ/ha; tại xã Phù Mỹ Tây đạt 5,82 tấn củ/ha, cao hơn 6 tạ/ha. Lợi nhuận đạt từ 110 - 200 triệu đồng/ha.

Năm 2025, Trung tâm tiếp tục phối hợp xã Phù Mỹ Tây duy trì 1 ha theo mô hình; đồng thời, hướng dẫn nông dân 2 xã sản xuất gần 60 ha kiệu theo hướng VietGAP”- ông Hùng thông tin thêm.

Ông Nguyễn Bá Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Hội Sơn - cho hay: Xã có 4 hộ ở thôn Đại Khoan tham gia mô hình với tổng diện tích 2 ha. Trong quá trình triển khai, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với xã và đơn vị chức năng hướng dẫn kỹ thuật, giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đúng quy định. Nhờ đó, năng suất đạt cao, lợi nhuận trên 100 triệu đồng/ha.

nguyen-thi-loan.jpg
Bà Nguyễn Thị Loan (thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn) bên ruộng kiệu tiếp tục được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của gia đình. Ảnh: H.T

Là hộ tham gia mô hình, bà Nguyễn Thị Loan (thôn Đại Khoan, xã Hội Sơn) chia sẻ: Gia đình tôi có 5 sào tham gia mô hình. Nhờ được hướng dẫn, tôi biết cách bón phân, dùng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý. Với sản lượng 2,6 tấn củ/năm, trừ chi phí, gia đình tôi lãi 40 - 50 triệu đồng/năm.

Bà Trần Thị Thu Hường (thôn Đại Khoan) cho hay: Tham gia mô hình, tôi ghi chép đầy đủ việc bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho 2,5 sào kiệu. Cây kiệu sinh trưởng khỏe, tỷ lệ sống và năng suất đạt cao. Dù mô hình đã kết thúc, tôi vẫn áp dụng quy trình VietGAP để tiếp tục trồng kiệu, đảm bảo sản phẩm an toàn, thuận lợi đầu ra.

Tại xã Phù Mỹ Tây, 14 hộ tham gia mô hình cũng phấn khởi khi sản phẩm an toàn, được thương lái ưa chuộng. Ông Lại Văn Thơ (thôn Phước Thọ) nói: Trước đây, bà con sản xuất theo cách truyền thống, chưa quen với quy trình VietGAP.

Năm 2024, nhờ hỗ trợ của Trung tâm, người dân đã nắm chắc kỹ thuật từ khâu làm đất, xuống giống, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, cây kiệu phát triển tốt, ít sâu bệnh, năng suất và lợi nhuận cao hơn.

Theo ông Huỳnh Việt Hùng, để mô hình thực sự được nhân rộng, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp các đơn vị cấp chứng nhận VietGAP, giám sát và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.

Tuy nhiên, địa phương cần xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt qua hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh uy tín để bao tiêu sản phẩm, ổn định giá cả, tạo động lực cho nông dân duy trì và mở rộng diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua đó, sản phẩm an toàn hơn cho người tiêu dùng, bảo đảm sức khỏe cho nông hộ và góp phần bảo vệ môi trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

Chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP: Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững

(GLO)- Để nâng cao giá trị nông sản, nhiều hợp tác xã và nông dân phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước chuẩn hóa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc thực hành sản xuất từ làm đất, chọn giống, quản lý sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã đem lại nhiều hiệu ứng tích cực.

Có thể bạn quan tâm

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Kinh tế

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

null