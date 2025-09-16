Gia Lai có 2 nông dân được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025

2 cá nhân được vinh danh là bà Trần Thị Duyên (SN 1966, ở phường Hoài Nhơn Đông) và ông Nguyễn Nam Phong (SN 1991, ở phường An Phú).
Bà Trần Thị Duyên làm nghề chế biến nước mắm, với lợi nhuận hằng năm từ 900 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 35 lao động địa phương.
Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Phong chuyên sản xuất và kinh doanh rau củ quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, doanh thu đạt 19 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi năm.
Thành tích của 2 nông dân này không chỉ thể hiện tinh thần lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng từ nông nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương.