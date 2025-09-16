Gia Lai có 2 nông dân được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025

(GLO)- Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có quyết định tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025 cho 63 nông dân tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong số này, tỉnh Gia Lai có 2 đại diện.

2 cá nhân được vinh danh là bà Trần Thị Duyên (SN 1966, ở phường Hoài Nhơn Đông) và ông Nguyễn Nam Phong (SN 1991, ở phường An Phú).

Bà Trần Thị Duyên làm nghề chế biến nước mắm, với lợi nhuận hằng năm từ 900 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 35 lao động địa phương.

Với lợi nhuận gần 1,2 tỷ đồng/năm từ nghề chế biến nước mắm, bà Trần Thị Duyên vinh dự được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025. Ảnh: Trọng Lợi

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Phong chuyên sản xuất và kinh doanh rau củ quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, doanh thu đạt 19 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Thành tích của 2 nông dân này không chỉ thể hiện tinh thần lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng từ nông nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương.