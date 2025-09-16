Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai có 2 nông dân được tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có quyết định tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025 cho 63 nông dân tiêu biểu đến từ 34 tỉnh, thành trong cả nước. Trong số này, tỉnh Gia Lai có 2 đại diện.

2 cá nhân được vinh danh là bà Trần Thị Duyên (SN 1966, ở phường Hoài Nhơn Đông) và ông Nguyễn Nam Phong (SN 1991, ở phường An Phú).

Bà Trần Thị Duyên làm nghề chế biến nước mắm, với lợi nhuận hằng năm từ 900 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2022-2024. Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 35 lao động địa phương.

nuoc-mam.jpg
Với lợi nhuận gần 1,2 tỷ đồng/năm từ nghề chế biến nước mắm, bà Trần Thị Duyên vinh dự được tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025. Ảnh: Trọng Lợi

Trong khi đó, ông Nguyễn Nam Phong chuyên sản xuất và kinh doanh rau củ quả đạt tiêu chuẩn VietGAP, doanh thu đạt 19 tỷ đồng và lợi nhuận khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi năm.

Thành tích của 2 nông dân này không chỉ thể hiện tinh thần lao động sáng tạo, làm giàu chính đáng từ nông nghiệp, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa mô hình sản xuất hiệu quả tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Những nông dân vượt khó làm giàu

Những nông dân vượt khó làm giàu

Bốn nông dân tiêu biểu của tỉnh Bình Ðịnh vừa được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Nét chung của những điển hình này là không chỉ xây dựng mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, ổn định mà còn giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo

Có thể bạn quan tâm

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

Hàng hóa - Tiêu dùng

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Net Zero

(GLO)- Dù còn nhiều khó khăn trong quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì vận động, giám sát và phối hợp lực lượng chức năng để đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Kinh tế

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

null