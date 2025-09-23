Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường ĐH Quy Nhơn và Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa hợp tác về y tế, giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 23-9, Trường Đại học Quy Nhơn và Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng.

Theo đó, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa sẽ phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn; đồng thời triển khai các buổi truyền thông, hội thảo về chăm sóc da, sức khỏe sinh sản, phòng-chống bệnh tật.

benh-vien-phong-da-lieu-tw-quy-hoa-ky-ket-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-quy-nhon-2.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ĐVCC

Hai đơn vị cũng hợp tác trong các đề tài nghiên cứu, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh da liễu và phân tích dữ liệu y tế. Ngoài ra, Đoàn thanh niên của 2 đơn vị sẽ cùng tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân ở các địa bàn khó khăn.

benh-vien-phong-da-lieu-tw-quy-hoa-ky-ket-hop-tac-voi-truong-dai-hoc-quy-nhon-1-710.jpg
Hai đơn vị ký kết hợp tác tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Sự hợp tác này được kỳ vọng mang lại lợi ích cho sinh viên, cán bộ, người lao động và cộng đồng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ trương một bộ SGK thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027 và miễn phí SGK từ năm 2030 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục.

Nâng cao chất lượng và tính công bằng trong giáo dục

Tin tức

(GLO)- Bảo đảm một bộ sách giáo khoa (SGK) thống nhất toàn quốc và miễn phí SGK từ năm 2030 là điểm đáng chú ý trong Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT. Tại Gia Lai, chủ trương này nhận được sự quan tâm rất lớn từ phụ huynh, học sinh và các nhà trường.

Một tiết học của học sinh lớp 1.

Rèn kỹ năng tự lập cho học sinh lớp 1

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Ngay từ khi bước chân vào môi trường tiểu học, trẻ đã bắt đầu rời xa sự bao bọc quen thuộc của gia đình để hòa nhập với tập thể. Nếu ở giai đoạn này các em được hướng dẫn kỹ năng tự lập thì việc học tập và thích nghi sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới

Giáo dục

Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

Khi những món quà hóa thành niềm tin

Khi những món quà hóa thành niềm tin

Phóng sự

(GLO)- Tại những ngôi trường vùng khó như Trường tiểu học Đak Sơ Mei, hành trình bám trường bám lớp để theo đuổi con chữ của thầy và trò nhà trường trong năm học mới đối mặt với không ít thử thách. Nhờ sự tiếp sức của nhiều nguồn lực trong xã hội, các em đón niềm vui năm học mới trọn vẹn hơn.

Mở rộng tín dụng ưu đãi, tiếp sức nhân lực STEM

Học sinh, sinh viên ngành STEM được hỗ trợ vay vốn học tập từ Chính phủ

Giáo dục

(GLO)-Ngày 28-8-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chính sách tín dụng dành cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Nguồn vốn vay nhằm hỗ trợ trang trải học phí và sinh hoạt phí trong suốt quá trình học tập.

Học Lịch sử bằng trái tim

Học Lịch sử bằng trái tim

Giáo dục

(GLO)- Giành giải ba quốc gia môn Lịch sử, Nguyễn Thị Cẩm Tú (ở phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai)-học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) khẳng định mình bằng nỗ lực học tập bền bỉ.

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Hân hoan hòa nhịp cùng lễ khai giảng đặc biệt

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-9, 1.265 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hòa nhịp cùng không khí buổi lễ khai giảng đặc biệt chung trên toàn quốc. Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đã tạo khí thế khởi đầu và mở ra giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần “Kỷ cương-Sáng tạo-Đột phá-Phát triển”.

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Đổi mới toàn diện, nâng tầm giáo dục Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, vùng khó khăn, hướng tới một nền giáo dục bình đẳng, hiện đại.

null