Trường ĐH Quy Nhơn và Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa hợp tác về y tế, giáo dục

(GLO)-Chiều 23-9, Trường Đại học Quy Nhơn và Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng.

Theo đó, Bệnh viện Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa sẽ phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho viên chức, người lao động và sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn; đồng thời triển khai các buổi truyền thông, hội thảo về chăm sóc da, sức khỏe sinh sản, phòng-chống bệnh tật.

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ĐVCC

Hai đơn vị cũng hợp tác trong các đề tài nghiên cứu, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán hình ảnh da liễu và phân tích dữ liệu y tế. Ngoài ra, Đoàn thanh niên của 2 đơn vị sẽ cùng tổ chức các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân ở các địa bàn khó khăn.

Hai đơn vị ký kết hợp tác tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Sự hợp tác này được kỳ vọng mang lại lợi ích cho sinh viên, cán bộ, người lao động và cộng đồng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển bền vững lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động cộng đồng trong thời gian tới.