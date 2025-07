Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy du lịch quốc tế đến Việt Nam

Theo đó, để góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả kinh tế đối với hoạt động đón khách quốc tế vào Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ động nghiên cứu, dự báo các xu hướng du lịch mới trên thế giới, đặc biệt là các chính sách đột phá của các quốc gia cạnh tranh, trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp mang tính chiến lược nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng du lịch nội địa và quốc tế, góp phần đưa ngành Du lịch Việt Nam phát triển bền vững; tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành, hướng dẫn viên, lưu trú, quản lý khu, điểm du lịch, kịp thời xử lý các vi phạm (nếu có), bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, an toàn, hiệu quả; triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, tăng cường khả năng cạnh tranh và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của khách du lịch và người lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam.

Bộ Công an chủ trì, chỉ đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Công an các địa phương phối hợp với cơ quan quản lý du lịch tăng cường công tác quản lý hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của khách du lịch và người lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam.

Đồng thời, chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc đăng ký, khai báo tạm trú và quản lý người nước ngoài trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, giảm chi phí, tạo đ iều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt vào các khu vực biên giới; phối hợp với Bộ Nội vụ và UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch, kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người nước ngoài vào làm việc trái phép.

Bộ Công thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các điểm bán hàng phục vụ khách du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại các khu, điểm du lịch, bảo đảm môi trường du lịch lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng và bảo vệ quyền lợi du khách.

Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài làm việc không phép, trái phép hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.

Bộ Tài chính chủ trì, tổ chức triển khai chương trình chuyên đề về giám sát và chống thất thu thuế trong lĩnh vực du lịch; tăng cường chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương, đẩy mạnh công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp lữ hành, trung tâm mua sắm và cửa hàng phục vụ khách du lịch; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thuế, hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế, bảo đảm việc xuất hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; tập trung nghiên cứu cải cách, đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch nước ngoài, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quy trình hoàn thuế cho du khách quốc tế được nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chỉ đạo phát triển các dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại, an toàn, chi phí hợp lý cho du khách quốc tế; tăng cường quản lý, giám sát các điểm chấp nhận thanh toán, phòng-chống gian lận; đồng thời, đẩy mạnh kết nối thanh toán xuyên biên giới với các thị trường du lịch trọng điểm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo: Tăng cường công tác quản lý các điểm đến du lịch; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động đón khách du lịch quốc tế Nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn, nhất là tại các khu vực du lịch trọng điểm.

Các địa phương cần tăng cường công tác quản lý các điểm đến du lịch.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức văn minh du lịch trong cộng đồng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại các điểm tham quan du lịch; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng dịch vụ du lịch và điều kiện kinh doanh du lịch trên địa bàn; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch (như ép giá, lừa đảo du khách, gian lận thương mại, hoạt động hướng dẫn “chui”...).

Xây dựng và hoàn thiện các kênh tiếp nhận phản ánh của du khách (đường dây nóng, trung tâm hỗ trợ du khách, ứng dụng du lịch thông minh...) nhằm tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; hỗ trợ công tác quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách.

Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của địa phương trong quá trình quản lý hoạt động du lịch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn, xử lý, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các hiệp hội du lịch địa phương tăng cường kết nối hội viên, tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân lực du lịch và hướng dẫn viên. Chủ động phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp triển khai các chương trình kích cầu du lịch, đảm bảo không chạy theo việc giảm giá gây ảnh hưởng chất lượng dịch vụ; tích cực hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa dịch vụ du lịch, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực.