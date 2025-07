Việt Nam đón 10,7 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu gần 410.000 tỷ đồng

(GLO)- Theo Cục thống kê, 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 10,7 triệu lượt khách quốc tế. Riêng tháng 6, cả nước đón 1,46 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua đã tăng 21%, chứng minh sức hút ngày càng lớn của các điểm đến trong nước với du khách nước ngoài. Với 10,7 triệu lượt, con số này đã tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2019-thời điểm hoàng kim của du lịch Việt Nam khi chưa có dịch Covid-19.

So với mục tiêu đạt 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, con số này mới chỉ đạt 49%. Dù vậy, các chuyên gia vẫn lạc quan rằng, du lịch Việt Nam sẽ thực sự bứt tốc vào những tháng cuối năm, khi khách quốc tế sẽ đổ dồn đi du lịch vào kỳ nghỉ đông.

Các điểm đến của Việt Nam ngày càng có sức hút đối với du khách nước ngoài. Ảnh: P.V

Khách đến bằng đường hàng không đạt 9,1 triệu lượt người, chiếm 85,2% lượng khách quốc tế đến và tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,4 triệu lượt người, chiếm 13,1% và tăng 10,9%; bằng đường biển đạt 181,4 nghìn lượt người, chiếm 1,7% và tăng 10%.

Nga là thị trường gửi khách có mức tăng cao nhất với 259.849 lượt, đạt 239,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách Philippines cũng có tăng trưởng cao ở mức 205,1% so với cùng kỳ, đạt 217.633 lượt. Một số thị trường khách ghi nhận mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Séc.

Cũng theo Cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 409.500 tỉ đồng. Một số địa phương có doanh thu tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước là Đà Nẵng (18,5%), TP. Hồ Chí Minh (16,9%), Hà Nội (13%) và Hải Phòng (12,5%).