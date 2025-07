Quý I-2025, Việt Nam bứt phá thu hút khách quốc tế, dẫn đầu châu Á – Thái Bình Dương

(GLO)- Theo số liệu tổng hợp của UN Tourism, trong quý I-2025, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế khi vượt 30% so với quý I-2024 và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến khi tăng 34% so với quý I-2019.

Theo báo cáo của UN Tourism, trong quý I-2025 có hơn 300 triệu lượt khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, tăng hơn 14 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024. Đồng nghĩa với tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 3% so với năm 2019.

Du khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng mạnh trong quý I-2025. Ảnh: P.V

Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế đến, tăng 30% so với quý I-2024. Trên toàn cầu, 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đứng thứ 6 về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến và xếp thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam đứng thứ 6 toàn cầu về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến quý I-2025

Theo khu vực, châu Âu là điểm đến lớn nhất thế giới, ghi nhận đón 125 triệu khách du lịch quốc tế trong ba tháng đầu năm 2025, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024, châu Phi (+9%), châu Mỹ (+2%), Trung Đông (+1%). Châu Á Thái Bình Dương tăng trưởng cao nhất (+12%).

So với quý I-2019, Trung Đông phục hồi tốt nhất (đạt 144%); tiếp theo là châu Phi (đạt 144%), châu Âu (đạt 105%), châu Mỹ (đạt 103%). Châu Á Thái Bình Dương vẫn đang phục hồi, đạt 91% so với cùng kỳ năm 2019.

Tại phiên họp Hội nghị Chính phủ với các địa phương đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá du lịch là một trong 10 điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, khách quốc tế phục hồi mạnh; tháng 6 đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng 17,1%; 6 tháng đạt gần 10,7 triệu lượt, tăng 20,7%.

Còn theo Bloomberg cho hay, Việt Nam đang nổi lên là quốc gia được ghé thăm nhiều thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á với 17,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái-vượt qua Singapore, đứng sau Malaysia với 25 triệu du khách và Thái Lan với 35 triệu khách.

Các chuyên gia nhận định, việc ngày càng có nhiều đường bay thẳng từ các nước đến Việt Nam là yếu tố hàng đầu giúp du lịch Việt cất cánh.