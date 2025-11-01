Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

G.B (Tổng hợp)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn cấp hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ; trong đó, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

mualu-17617993894182058546565.jpg
Khu vực miền Trung xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân bị cô lập. Ảnh: VGP

Ngày 31-10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 205/CĐ-TTg về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Công điện nêu rõ: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và gió Đông trên cao, tại khu vực miền Trung đã xảy ra đợt mưa lũ đặc biệt lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân bị cô lập, có nguy cơ thiếu đói sau nhiều ngày bị ngập lũ, chia cắt giao thông.

Để bảo đảm cuộc sống cho người dân, không để người dân thiếu lương thực thực phẩm, kịp thời xử lý môi trường sau mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác; hoàn thành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong ngày 31-10-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, theo thẩm quyền xử lý, xuất cấp gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương khác (ảnh minh họa).

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý ngay đề nghị hỗ trợ lương khô của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 2 tấn lương khô); hoàn thành trong ngày 31-10-2025.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo bố trí phương tiện, lực lượng hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát gạo, lương khô đến tận tay người dân có nhu cầu được cứu trợ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế, theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý ngay việc hỗ trợ thuốc y tế, hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường sau lũ (Chloramin B, Aquatabs,...) theo đề nghị của các địa phương (trong đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ 100 cơ số thuốc y tế, 5 tấn ChloraminB, 50.000 viên Aquatabs; thành phố Huế đề nghị hỗ trợ 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất benkocid); hoàn thành chậm nhất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 1-11-2025.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường kịp thời chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ hóa chất để xử lý nguồn nước, môi trường, phòng-chống bệnh cho gia súc, gia cầm...; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau lũ (trong đó, thành phố Huế đề nghị hỗ trợ 2 tấn giống rau, 5 tấn giống ngô; 50.000 liều vắc xin lở mồm long móng; 2 triệu liều vắc xin cúm gia cầm).

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi phối hợp với các bộ tiếp nhận, phân bổ gạo, lương khô và các vật tư để vận chuyển, xuất cấp đến các hộ gia đình được hỗ trợ, không để người dân thiếu đói, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

