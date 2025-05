Xe 16 chỗ tông xe đầu kéo, tài xế may mắn thoát nạn

(GLO)- Khoảng 5 giờ 49 phút ngày 12-5, tại nút giao thông đường tránh Đông Gia Lai và tỉnh lộ 669 thuộc địa phận tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê đã xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người bị thương.

Vào thời điểm trên, anh N. (trú tại huyện Kông Chro) điều khiển xe loại 16 chỗ ngồi lưu thông trên tỉnh lộ 669 theo hướng từ thị xã An Khê đi huyện Kbang.

Khu vực ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Hải

Khi đến khu vực ngã tư giao nhau với đường tránh Đông Gia Lai đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường tránh hướng từ huyện Đak Pơ đi quốc lộ 19. Phần đầu bên trái của xe 16 chỗ tông vào phần hông phải của xe đầu kéo khiến 2 xe bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn khiến anh N. bị thương ở vùng mặt. Chiếc xe này đã hạ tải và thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có anh N. trên xe.

Anh Phạm Hồng Vương (tổ 1, phường An Phước)-nhân chứng của vụ việc chia sẻ: “Tôi đang ngồi trước nhà thì thấy 2 xe tông nhau nên vội vàng chạy ra xem thì thấy tài xế xe 16 chỗ bị kẹt trong cabin. Tôi cùng người thân lấy xà beng cạy cửa ra và đưa nạn nhân đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Rất may khi đến thăm khám anh N. chỉ bị thương nhẹ và tương đối tỉnh táo”.

Được biết nơi này là khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an toàn giao thông. Đầu tháng 4-2025, tại ngã tư này cũng xảy ra 1 vụ tai nạn khiến cô giáo Trường THPT Nguyễn Khuyến đi xe máy tử vong khi va chạm với xe đầu kéo.