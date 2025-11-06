Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các đơn vị, địa phương

(GLO)- Chiều tối 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra một số vùng xung yếu tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông trước khi bão số 13 đổ bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 2 từ phải qua) trao đổi phương án ứng phó bão với lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Đoàn đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (thuộc Sở Y tế Gia Lai), khu vực bờ biển khu vực xã Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh.

Phó Thủ tướng trao quà chống bão cho bệnh viện và tiền hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.P

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, hiện có 32 bệnh nhân đang điều trị. Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước khi bệnh viện thường bị ngập úng, đơn vị đã chủ động đưa vật tư y tế, bệnh nhân lên tầng 2 để phòng tránh.

Tặng quà cho bệnh viện và các bệnh nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị bệnh viện không được chủ quan, theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó; di chuyển bệnh nhân cùng vật tư trang thiết bị y tế đến vị trí an toàn khi bão đổ bộ; động viên bệnh nhân an tâm điều trị và tránh bão tại bệnh viện.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra bờ biển khu vực xã Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông).

Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền phường Quy Nhơn Đông thực hiện nghiêm các chỉ đạo về ứng phó bão của Trung ương, tỉnh. Ảnh: H.P

Tại bờ biển xã Nhơn Hải cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông), Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng các khu vực đã di dời người dân, tuyệt đối không để trường hợp nào trở về nhà trong thời gian bão đổ bộ.

Các bộ phận tham gia công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn của phường ứng trực và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về ứng phó bão của Trung ương, tỉnh vừa truyền đạt.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi diễn biến của bão tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. Ảnh: H.P

Tại Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp theo dõi diễn biến của bão số 13 trên các phần mềm.

Theo đó, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn vào khoảng 9 đến 10 tối 6-11.

Tuy bão đang cách Quy Nhơn khoảng 60 km nhưng gió hiện tại đã đo được là cấp 7 giật cấp 9 và sẽ tiếp tục tăng khi bão di chuyển vào bờ.

Trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị theo dõi sát sao diễn biến của bão để thông tin đến Sở Chỉ huy tiền phương phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả.