Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại các đơn vị, địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC

(GLO)- Chiều tối 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra một số vùng xung yếu tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông trước khi bão số 13 đổ bộ.

img-7186.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (thứ 2 từ phải qua) trao đổi phương án ứng phó bão với lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Ảnh: H.P

Đoàn đã đến kiểm tra tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (thuộc Sở Y tế Gia Lai), khu vực bờ biển khu vực xã Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông) và Đài Khí tượng thủy văn tỉnh.

img-7221.jpg
img-7227.jpg
Phó Thủ tướng trao quà chống bão cho bệnh viện và tiền hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.P

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, hiện có 32 bệnh nhân đang điều trị. Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai trước khi bệnh viện thường bị ngập úng, đơn vị đã chủ động đưa vật tư y tế, bệnh nhân lên tầng 2 để phòng tránh.

Tặng quà cho bệnh viện và các bệnh nhân, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị bệnh viện không được chủ quan, theo dõi diễn biến của bão để chủ động ứng phó; di chuyển bệnh nhân cùng vật tư trang thiết bị y tế đến vị trí an toàn khi bão đổ bộ; động viên bệnh nhân an tâm điều trị và tránh bão tại bệnh viện.

1-pho-thu-tuong-kiem-tra-khu-vuc-bo-bien-o-khu-vuc-xa-nhon-hai-cu.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra bờ biển khu vực xã Nhơn Hải cũ (nay là phường Quy Nhơn Đông).
pho-thu-tuong-kiem-tra-khu-vuc-bo-bien-o-khu-vuc-xa-nhon-hai-cu.jpg
Phó Thủ tướng chỉ đạo chính quyền phường Quy Nhơn Đông thực hiện nghiêm các chỉ đạo về ứng phó bão của Trung ương, tỉnh. Ảnh: H.P

Tại bờ biển xã Nhơn Hải cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Đông), Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương rà soát kỹ lưỡng các khu vực đã di dời người dân, tuyệt đối không để trường hợp nào trở về nhà trong thời gian bão đổ bộ.

Các bộ phận tham gia công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn của phường ứng trực và thực hiện nghiêm các chỉ đạo về ứng phó bão của Trung ương, tỉnh vừa truyền đạt.

img-7296.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi diễn biến của bão tại Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh. Ảnh: H.P

Tại Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp theo dõi diễn biến của bão số 13 trên các phần mềm.

Theo đó, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn vào khoảng 9 đến 10 tối 6-11.

Tuy bão đang cách Quy Nhơn khoảng 60 km nhưng gió hiện tại đã đo được là cấp 7 giật cấp 9 và sẽ tiếp tục tăng khi bão di chuyển vào bờ.

Trên cơ sở dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị đơn vị theo dõi sát sao diễn biến của bão để thông tin đến Sở Chỉ huy tiền phương phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Clip: Anh Tuấn - Hồng Phúc
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến kết nối điểm cầu tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông với 12 Sở Chỉ huy tiền phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tối 5-11, tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI-An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương triển khai công tác ứng phó với bão số 13. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

Thời sự

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

Thời sự

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

null