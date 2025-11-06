Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm người dân sơ tán tránh bão số 13

(GLO)- Chiều 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các vùng xung yếu và thăm hỏi một số đơn vị, người dân vùng bị ảnh hưởng của bão tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Cùng đi có Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lê Văn Sao-Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi tình hình người dân ở nơi sơ tán. Ảnh: H.P

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 16 hộ/40 nhân khẩu đang được sơ tán về Nhà tránh lũ khu phố 3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà hỗ trợ cho người dân ở nơi sơ tán. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng khẳng định người dân cứ an tâm ở trong khu tránh bão, Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an đang quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân.