Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm người dân sơ tán tránh bão số 13

(GLO)- Chiều 6-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra các vùng xung yếu và thăm hỏi một số đơn vị, người dân vùng bị ảnh hưởng của bão tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Cùng đi có Trung tướng Lê Quang Đạo-Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lê Văn Sao-Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

tran-hong-ha.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm hỏi tình hình người dân ở nơi sơ tán. Ảnh: H.P

Tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của 16 hộ/40 nhân khẩu đang được sơ tán về Nhà tránh lũ khu phố 3.

tran-hong-ha-2.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng quà hỗ trợ cho người dân ở nơi sơ tán. Ảnh: H.P

Phó Thủ tướng khẳng định người dân cứ an tâm ở trong khu tránh bão, Trung ương cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, quân đội, công an đang quyết liệt triển khai các giải pháp ứng phó, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trưa 6-11, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

Thời sự

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Thời sự

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

