Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an Gia Lai truy tìm tài xế sử dụng bằng lái ô tô giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm người đã có hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả hiện không có mặt ở địa phương.

Trước đó, vào năm 2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai cũ) phát hiện tài xế Nguyễn Văn Tuyển (SN 1993, trú tại thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom) lưu thông trên đường vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông.

truy-tim-tai-xe-su-dung-bang-lai-o-to-gia-anh-dvcc.jpg
Tài xế Nguyễn Văn Tuyển đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy tìm. Ảnh: ĐVCC

Tài xế này xuất trình giấy tờ, trong đó có giấy phép lái xe ô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm giao thông. Tuy nhiên, sau đó tổ Cảnh sát giao thông phát hiện đây là giấy phép lái xe giả nên đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý để điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi của Tuyển. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tuyển đã rời khỏi địa phương, không rõ đang ở đâu.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng thông báo ngay cho Điều tra viên Lê Anh Tuấn qua số điện thoại 0964563777 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Gia Lai - Đội Cảnh sát 113 triển khai mô hình “Đổi gạo lấy vũ khí” để bảo đảm ANTT

Tin tức

(GLO)- Sáng 1-7, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai các điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), pháo, các loại vũ khí thô sơ và pô xe tự chế trong nhân dân.

Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Tin tức

(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Tin tức

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

Tin tức

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Tuy Phước liên quan đến vụ tụ tập, điều khiển xe máy mang theo hung khí rượt đuổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm 24, rạng sáng 25-6.

null