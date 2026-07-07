Công an Gia Lai truy tìm tài xế sử dụng bằng lái ô tô giả

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có quyết định truy tìm người đã có hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả hiện không có mặt ở địa phương.

Trước đó, vào năm 2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai cũ) phát hiện tài xế Nguyễn Văn Tuyển (SN 1993, trú tại thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom) lưu thông trên đường vi phạm Luật trật tự, an toàn giao thông.

Tài xế Nguyễn Văn Tuyển đang bị Công an tỉnh Gia Lai truy tìm. Ảnh: ĐVCC

Tài xế này xuất trình giấy tờ, trong đó có giấy phép lái xe ô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm giao thông. Tuy nhiên, sau đó tổ Cảnh sát giao thông phát hiện đây là giấy phép lái xe giả nên đã chuyển hồ sơ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thụ lý để điều tra vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi của Tuyển. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tuyển đã rời khỏi địa phương, không rõ đang ở đâu.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng thông báo ngay cho Điều tra viên Lê Anh Tuấn qua số điện thoại 0964563777 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.