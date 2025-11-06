Gia Lai: Diện mạo mới từ những trụ sở cũ

(GLO)- Tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), khuôn viên trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi thành Trường Mầm non Glar. Sau khi tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất, nhà trường được đầu tư gần 300 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa, chuyển đổi công năng phù hợp với mô hình giáo dục mầm non.

Từ chỗ duy trì 6 điểm trường, mỗi điểm chỉ có một lớp, nay hơn 350 trẻ được học tại điểm trung tâm với đầy đủ phòng học, khu vui chơi và không gian sinh hoạt sạch đẹp, an toàn.

Việc này không chỉ khắc phục tình trạng thiếu phòng học mà còn tạo điều kiện cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được học tập trong môi trường tốt hơn.

Trụ sở UBND xã Glar cũ được chuyển đổi công năng thành Trường Mầm non Glar (xã Đak Đoa). Ảnh: Ksor Tuối

Cô Tạ Thị Huyền-Giáo viên Trường Mầm non Glar-chia sẻ: “Trước kia, chúng tôi dạy ở các điểm làng, mỗi lớp chỉ có vài bé nên các cháu ít có cơ hội giao lưu. Khi chuyển về đây, các cháu được học trong môi trường khang trang, được tương tác, vui chơi và mạnh dạn hơn rất nhiều”.

Tương tự, Trường Mầm non Tân Bình (xã Đak Đoa) cũng tiếp nhận trụ sở xã Tân Bình cũ để cải tạo làm khu hiệu bộ và lớp học. Hai phòng làm việc được chuyển đổi thành phòng học, một số phòng khác được bố trí làm bếp ăn bán trú cho gần 150 trẻ.

Việc đưa trẻ từ các điểm trường lẻ về học tập trung giúp nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, thuận tiện cho phụ huynh và công tác quản lý của nhà trường.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, nhiều địa phương đã linh hoạt chuyển đổi, phát huy hiệu quả tài sản công. Sau khi sáp nhập, xã Chư Sê được hình thành từ 5 xã, thị trấn cũ, dẫn đến nhiều trụ sở hành chính bị dôi dư. Địa phương đã rà soát, bàn giao lại cho các đơn vị, cộng đồng sử dụng phù hợp.

Theo đó, trụ sở xã Dun (cũ) được dùng làm nhà sinh hoạt cộng đồng làng Greo Pết; trụ sở xã Ia Glai (cũ) giao cho Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương; trụ sở xã Ia Pal (cũ) giao cho Trường Mẫu giáo Sơn Ca; còn trụ sở xã Ia Blang (cũ) dự kiến bàn giao cho Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng để cải tạo thành phòng học và phòng đa chức năng.

Trụ sở UBND xã Đất Bằng (cũ) đang được chuyển đổi công năng để bàn giao cho Trường Mẫu giáo Hoa Lan (xã Phú Túc). Ảnh: Quốc Linh

Nhiều năm liền, Trường Mẫu giáo Hoa Lan (xã Phú Túc) thiếu phòng học, nay có thêm cơ sở vật chất khang trang sau khi tiếp nhận và cải tạo trụ sở xã Đất Bằng (cũ), đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của trẻ.

“Đây là thuận lợi rất lớn giúp chúng tôi có thêm phòng học khang trang, giảm áp lực sĩ số, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền với giáo dục mầm non”-cô Kpă H’Moal-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Lan-chia sẻ.

Ông Đặng Hoài Châu-Chủ tịch UBND xã Phú Túc-cho biết: Địa phương đã đề xuất hơn 8,5 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo 3 trụ sở cũ thành trường học. “Việc này vừa tránh lãng phí tài sản công, vừa tạo điều kiện thuận lợi để phát triển giáo dục của địa phương”-ông Châu nhấn mạnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 892 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 239 trụ sở cấp xã, 46 trụ sở cấp huyện và hơn 600 cơ sở thuộc các đơn vị sự nghiệp. Nhiều trụ sở dôi dư đã được đưa vào sử dụng hiệu quả, trở thành trường học, nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.