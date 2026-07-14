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Trao kinh phí hỗ trợ nhà ở cho 3 gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê

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ÁNH KIỀU
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(GLO)- Ngày 13-7, UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiến hành nghiệm thu và trao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 hộ là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn.

Các công trình được khởi công từ ngày 1-5-2026. Trong đó, anh Bùi Út (thôn Thượng Sơn) xây mới căn nhà cấp 4 rộng 45 m2, gồm 1 phòng khách và 2 phòng ngủ. Công trình có tổng kinh phí 117 triệu đồng, trong đó Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

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Trao hỗ trợ cho gia đình con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở xã Bình Khê. Ảnh: Ánh Kiều

Hai hộ Lê Thành Vinh và Nguyễn Thị Thanh Phượng (cùng thôn Tả Giang) được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Gia Lai để sửa chữa nhà ở. Căn nhà của ông Vinh có diện tích 90m2, kết cấu nhà cấp 4 gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp với tổng kinh phí sửa chữa 140 triệu đồng, gia đình đối ứng 100 triệu đồng. Căn nhà của bà Phượng có diện tích 48m2 có kết cấu nhà cấp 4 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 phòng bếp, tổng kinh phí 43 triệu đồng, gia đình đối ứng 3 triệu đồng.

Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 573 tích cực hỗ trợ 30 ngày công với sự tham gia của 6 cán bộ, chiến sĩ, góp phần giúp các gia đình đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sớm ổn định nơi ở.

Việc hoàn thành các công trình không chỉ giúp các hộ có điều kiện an cư, mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đối với người có công với cách mạng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo đảm an sinh xã hội và lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” trên địa bàn.

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