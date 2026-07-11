Gia Lai được biểu dương về việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng chính sách

(GLO)- Gia Lai là 1 trong 24 địa phương được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà biểu dương vì đã tích cực, chủ động triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Cụ thể, Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng và 24 địa phương đã tích cực, chủ động triển khai hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 1.422 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Trong số này, 410 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng.

UBND xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991) khởi công xây dựng nhà ở cho chị Trần Thị Thắm (làng Ia Đao) là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Ảnh: Ánh Kiều

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai khởi công khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng nêu trên vào ngày 15-7-2026.

Việc tổ chức phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, góp phần khơi dậy tinh thần đền ơn đáp nghĩa và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu các địa phương rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, góp phần sớm hoàn thành chương trình và nâng cao chất lượng đời sống của các đối tượng được hỗ trợ.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo được giao khẩn trương chủ trì, đôn đốc các địa phương hoàn trả kinh phí vào Quỹ "Vì người nghèo" trước ngày 24-7-2026 để có thêm nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Bộ Quốc phòng căn cứ nhu cầu thực tế của từng địa phương, chủ trì rà soát, đề xuất phương án phân bổ kinh phí hỗ trợ từ Quỹ "Vì người nghèo", báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 12-7-2026; đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí còn thiếu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong tháng 7-2026.